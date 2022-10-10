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Четыре автобуса изменят маршрут до 16 октября в Новосибирске

Водителей просят быть внимательными на дороге

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Изменения связаны с ремонтом теплотрассы

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Четыре автобуса изменят маршрут с 11 по 16 октября из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Движение закроют на улице Сержанта Коротаева в районе здания по № 5 по улице Оловозаводской. Проходящие по ней автобусы будут двигаться в объезд:

  • № 96 «Цветущая Плющиха — улица Сержанта Коротаева» — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Тюменской до Чигорина движение по маршруту: ул. Оловозаводская, безымянный участок автодороги от здания по адресу: Оловозаводская, 15 до здания по адресу: улицы Сержанта Коротаева, 9/1, Сержанта Коротаева, далее — по действующей схеме;
  • № 9 «Вокзал «Новосибирск-Главный — Юго-Западный ж/м» — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Тюменской до Чигорина движение по маршруту: улица Оловозаводская, безымянный участок автодороги от здания по адресу: улица Оловозаводская, 15 до здания по адресу: Сержанта Коротаева, 9/1, Сержанта Коротаева, далее — по действующей схеме;
  • № 12 «Александра Чистякова — Дюканова» — в обратном и прямом направлениях на участке от улицы Тюменской до Чигорина движение по маршруту: Оловозаводская, безымянный участок автодороги от здания по адресу: улица Оловозаводская, 15 до здания по адресу: Сержанта Коротаева, 9/1, Сержанта Коротаева, далее — по действующей схеме;
  • № 43 «Юго-Западный ж/м — Александра Чистякова» — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Аникина до Чигорина движение по маршруту: Обогатительная, Оловозаводская, безымянный участок автодороги от здания по адресу: улица Оловозаводская, 15 до здания по адресу: Сержанта Коротаева, 9/1, Сержанта Коротаева, далее — по действующей схеме.

— Проезд для автомобилей на время проведения работ также будет закрыт, — напомнили в мэрии.

Напомним, в Новосибирске с 6 по 16 октября ограничили движение общественного транспорта на улице Оловозаводской в районе здания № 25, корпус 1. Это связано с ремонтом теплотрассы.

Изменили маршрут
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