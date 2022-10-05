В Новосибирске изменят движение общественного транспорта из-за ремонта теплосетей
Водителей просят быть внимательными на дороге
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В Новосибирске с 6 по 16 октября ограничат движение общественного транспорта на улице Оловозаводской в районе здания
На время работ движение пассажирского транспорта организуют по следующим схемам:
- автобус № 88 «ОРМЗ» — «Центральный корпус» — в обратном направлении на участке от улицы Бурденко до улицы Чигорина: улицы Ватутина, Мира, Аникина, Тюменская, Комсомольская, далее — по действующей схеме. В прямом направлении — по действующей схеме;
- автобус № 96 «Цветущая Плющиха» — «Улица Саввы Кожевникова» — в прямом направлении на участке от улицы Бурденко до Чигорина проезд по улицам Ватутина, Мира, Аникина, Тюменская, Оловозаводская, Сержанта Коротаева, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;
- автобус № 12 «Улица Александра Чистякова» — «Улица Дюканова» — в обратном направлении на участке от улицы Бурденко до Чигорина проезд по улицам Ватутина, Мира, Аникина, Тюменская, Комсомольская, далее — по действующей схеме. В прямом направлении — по действующей схеме;
- автобус № 29 «Юго-Западный ж/м» — «Ул. Александра Чистякова» — в прямом направлении на участке от улицы Бурденко до Чигорина проезд по улицам Ватутина, Мира, Аникина, Тюменская, Комсомольская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;
- маршрутное такси № 29а «Улица Александра Чистякова» — «Петухова» — «Александра Чистякова» — на участке от улицы Бурденко до Чигорина проезд по улицам Ватутина, Мира, Аникина, Тюменская, Комсомольская, далее — по действующей схеме;
- троллейбус № 29 «Северо-Чемской ж/м» — «Метро "Площадь Маркса"» — закрывается.
Напомним, в Новосибирске с 23 сентября по 7 октября изменили движение двух автобусов и маршрутки в микрорайоне Пашино.