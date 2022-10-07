Трамвайное движение на площади Труда перекроют на выходных — показываем, как будет ходить транспорт
Это связано со строительством
Трамвайное движение через площадь Труда временно закроют из-за строительства
Изменения коснутся трех маршрутов: трамвай
№ 15— в прямом и обратном направлениях от конечной остановки «Бугринская роща», через улицы Оловозаводскую, Мира, площадь Сибиряков-Гвардейцев, далее по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина до площади Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении); № 18— в обратном и прямом направлениях: с конечной остановки «Поселок Чемской» будет идти по улице Петухова через площадь Кирова, по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина до площади Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении).
Трамвайные пути перенесут на время возведения опор четвертого моста через Обь.
Строительством четвертого моста в Новосибирске занимается группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
Ранее НГС писал о том, что из-за строительства четвертого моста движение по проезду Энергетиков ограничат для автомобилистов.