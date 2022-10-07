Трамвайное движение на площади Труда перекроют на выходных — показываем, как будет ходить транспорт

Трамвайное движение через площадь Труда временно закроют из-за строительства 4-го моста с 22 часов 8 октября 2022-го до 4 часов утра 10 октября 2022 года. Об этом сегодня, 7 октября, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Изменения коснутся трех маршрутов: трамвай № 8 «Микрорайон Чистая Слобода» — «Ул. Титова» будет полностью закрыт, вагоны маршрутов № 15 «Бугринская роща» — «Юго-Западный ж/м» и № 18 «Юго-Западный ж/м» — «Пос. Чемской» будут ходить в объезд: