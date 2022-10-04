В Новосибирске собираются отремонтировать дороги на улицах Мира и Учительской

В Новосибирске запланировали ремонт участков дорог на улицах Учительской и Мира. «Управление дорожного строительства» ищет подрядчика, который подготовит проект ремонта.



По данным сайта госзакупок, Учительскую отремонтируют на участке длиной в 1,1 километра от улицы Авиастроителей до Богдана Хмельницкого. На улице Мира ремонт выполнят от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе, протяженность составит 2 километра. Общая максимальная стоимость работ по подготовке двух проектов — 3,1 миллиона рублей.

