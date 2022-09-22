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Начальник департамента транспорта объяснил плохую работу транспорта по вечерам

Главные причины — тарифы и недостаток водителей

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В сфере общественного транспорта не хватает водителей

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Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев назвал причины, по которым вечером плохо ходит общественный транспорт.

— Основной причиной сбоев в работе общественного транспорта в вечернее время суток является сложившаяся ситуация с дефицитом водительского состава, а также необходимость соблюдения трудового законодательства в части норм труда и отдыха водителей (наблюдающаяся не только в транспортной отрасли), которая, в свою очередь, была значительно усугублена в период распространения коронавирусной инфекции с 2020 года во многих регионах России, включая город Новосибирск, — ответил он на вопрос НГС.

По словам Константина Васильева, перевозчикам, нарушившим обязательства, приходят уведомления о возможном расторжении договора об организации регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Новосибирске. Если перевозчик допускает нарушения дальше, с ним могут расторгнуть договор в одностороннем порядке.

— Естественно, расторжения договоров с перевозчиками различных форм собственности, показывающих неудовлетворительную транспортную работу по муниципальным маршрутам, — основная и крайняя мера воздействия, что, по сути, не является решением проблемы, так как в условиях нехватки водительского состава данные маршруты зачастую остаются невостребованными другими перевозчиками, — подчеркнул начальник дептранса.

Полный текст интервью Константина Васильева можно посмотреть здесь.

Недавно мы опубликовали рассказ жительницы Новосибирска, которая не может вечером дождаться транспорт, чтобы доехать домой с работы без пересадок. В ответ читатели оставили сотни комментариев, в которых называли проблемные маршруты и делились предположениями, почему в городе не уехать уже после 21:00. Перевозчики объяснили, в чем причина, по их мнению.

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Общественный транспорт
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