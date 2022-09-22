Начальник департамента транспорта объяснил плохую работу транспорта по вечерам

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев назвал причины, по которым вечером плохо ходит общественный транспорт.



— Основной причиной сбоев в работе общественного транспорта в вечернее время суток является сложившаяся ситуация с дефицитом водительского состава, а также необходимость соблюдения трудового законодательства в части норм труда и отдыха водителей (наблюдающаяся не только в транспортной отрасли), которая, в свою очередь, была значительно усугублена в период распространения коронавирусной инфекции с 2020 года во многих регионах России, включая город Новосибирск, — ответил он на вопрос НГС.

