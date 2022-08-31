Движение по обеим полосам через мост у села Гусиный Брод откроют после лета в пробках

Движение по обеим полосам через реку Издревая в районе села Гусиный Брод в Новосибирском районе будет восстановлено 7 сентября 2022 года, рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области. Строители начали укладывать асфальтобетонное покрытие на левой полосе моста.



— 5 сентября подрядная организация завершит устройство деформационных швов по левой полосе. После этого работы на этой стороне проезжей части будут полностью завершены. После подготовки левой стороны к проезду автотранспорта, 6 сентября будет выполнена укладка асфальтобетонного покрытия на правой стороне проезжей части, — рассказали в областном ТУАДе, — 7 сентября будет открыто движение по двум полосам.