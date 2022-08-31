Движение по обеим полосам через мост у села Гусиный Брод откроют после лета в пробках
Ремонт переправы через реку Издревая закончить полностью собираются в октябре
Движение по обеим полосам через реку Издревая в районе села Гусиный Брод в Новосибирском районе будет восстановлено 7 сентября 2022 года, рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области. Строители начали укладывать асфальтобетонное покрытие на левой полосе моста.
— 5 сентября подрядная организация завершит устройство деформационных швов по левой полосе. После этого работы на этой стороне проезжей части будут полностью завершены. После подготовки левой стороны к проезду автотранспорта, 6 сентября будет выполнена укладка асфальтобетонного покрытия на правой стороне проезжей части, — рассказали в областном ТУАДе, — 7 сентября будет открыто движение по двум полосам.
Ремонт моста через Издревую начался в мае 2022 года. Временно было организовано реверсивное движение, и в течение всего лета в этом месте собирались многокилометровые пробки. Работы ведет компания ООО «Мосты Сибири», ход ремонта транслируется онлайн:
— По проекту подрядная организация должна выполнить армирование и установку опалубки монолитного участка тротуаров, отремонтировать поверхности балок, покрасить опоры моста, выполнить ремонт подферменных площадок и конусов насыпи береговых опор, — рассказали о ходе ремонта в ТУАД. — В планах также ремонт деформационных швов, водоотводных сооружений на мосту и на подходах, береговых опор.
Окончание работ запланировано в октябре 2022 года.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Мосты Сибири» — микропредприятие со штатом 5 человек и уставным капиталом 10 тысяч рублей. Единственный владелец и генеральный директор — Ходжаян Андрей Рафаэльевич. По состоянию на конец 2021 года чистая прибыль предприятия составила 1,9 миллиона рублей. ООО «Мосты Сибири» за время существования заключило госконтрактов на 176,8 миллиона рублей.
Ранее НГС писал о том, что Чуйский тракт на границе Новосибирской области и Алтайского края расширят до 4 полос.