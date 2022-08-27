Чуйский тракт расширят до четырех полос на границе Новосибирской области и Алтайского края
Проект капитального ремонта должны подготовить к середине июля 2024 года
ФКУ «Сибуправтодор» объявил аукцион на разработку проекта капитального ремонта Чуйского тракта в Новосибирской области. Участок в 33,3 километра у границы с Алтайским краем собираются расширить с двух до четырех полос.
По данным сайта госзакупок, расчетная скорость движения по дороге — 120 километров в час, интенсивность движения —
Стоимость проектирования оценили в 74,9 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 14 сентября. Подрядчик должен выполнить работы с 14 октября 2022 года до 14 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что участок Чуйского тракта расширят и на территории Алтайского края. Работы планируют завершить до 2030 года.