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Чуйский тракт расширят до четырех полос на границе Новосибирской области и Алтайского края

Проект капитального ремонта должны подготовить к середине июля 2024 года

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По дороге проезжает более 12 000 машин в сутки

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ФКУ «Сибуправтодор» объявил аукцион на разработку проекта капитального ремонта Чуйского тракта в Новосибирской области. Участок в 33,3 километра у границы с Алтайским краем собираются расширить с двух до четырех полос.

Ремонт выполнят на участке со <nobr class="_">102-го</nobr> по <nobr class="_">135-й</nobr> километр, то есть перед границей с Алтайским краем

Ремонт выполнят на участке со 102-го по 135-й километр, то есть перед границей с Алтайским краем

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По данным сайта госзакупок, расчетная скорость движения по дороге — 120 километров в час, интенсивность движения — 12 870 автомобилей в сутки. Подрядчик должен будет выполнить инженерно-экологические и гидрологические испытания, обследовать дорожное полотно, зафиксировать дефекты и подготовить документацию для ремонта. В ней должно быть предусмотрено увеличение количества полос движения.

Стоимость проектирования оценили в 74,9 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 14 сентября. Подрядчик должен выполнить работы с 14 октября 2022 года до 14 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что участок Чуйского тракта расширят и на территории Алтайского края. Работы планируют завершить до 2030 года.

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