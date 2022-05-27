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Чуйский тракт расширят до четырех полос в Алтайском крае до 2030 года

Изначально планировалось, что расширят дорогу до 2035 года

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В Алтайском крае открыли один из участков четырехполосной дороги

В Алтайском крае открыли один из участков четырехполосной дороги

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Чуйский тракт расширят с двух до четырех полос в Алтайском крае на пять лет раньше. Планировалось, что на территории Алтайского края работы проведут до 2035 года, но власти приняли решение ускорить процесс и закончить до 2030 года.

Как сообщили в Упрдор «Алтай», в 2022 году в эксплуатацию введут 24,5 километра дороги, а в 2023 году введут еще 12 километров.

В Алтайском крае 26 мая открыли два участка Чуйского тракта. Первым после проведенной реконструкции открыли участок на км 173 — км 183 км, который расположен на границе Тальменского и Первомайского районов. Работы на нем начались в сентябре 2019 года. Второй участок (км 216 — км 223) расширили до четырех полос. Он находится в Первомайском районе на маршруте Барнаул — Бийск. На нем также организовали две стоянки для большегрузов.

— Объект может быть использован не только в качестве автомобильной дороги, но и как взлетно-посадочная полоса при ликвидации ЧС на воздушных судах. Ширина проезжей части — 4 полосы движения, также есть объездная дорога и площадки отдыха. Протяженность объекта превышает 5 км, с учетом объездной дороги общая длина введенного участка — 11 км. Последняя необходима, чтобы осуществлять движение в то время, когда будет производиться эксплуатация дороги по второму назначению. На сегодняшний момент движение осуществляется по объездной дороге, но сегодня мы откроем движение по основному маршруту, — пояснил главный инженер ФКУ «Упрдор "Алтай"» Сергей Рубаненко.

Вчера, 26 мая, Чуйскому тракту исполнилось 100 лет. НГС рассказал, как строили самую красивую дорогу Сибири и ради чего по ней стоит проехать.

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