Чуйский тракт расширят до четырех полос в Алтайском крае до
2030 года
Изначально планировалось, что расширят дорогу до
Чуйский тракт расширят с двух до четырех полос в Алтайском крае на пять лет раньше. Планировалось, что на территории Алтайского края работы проведут до
Как сообщили в Упрдор «Алтай», в
В Алтайском крае
— Объект может быть использован не только в качестве автомобильной дороги, но и как взлетно-посадочная полоса при ликвидации ЧС на воздушных судах. Ширина проезжей части —
Вчера, 26 мая, Чуйскому тракту исполнилось