СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 59.90
eur 59.33
Тема дняКак сибиряки брали штурмом H&M
Все новости
Все новости

Новые автобусы с кондиционерами и видеонаблюдением пустят по маршруту с Плющихи на левый берег

Автобусы будут ездить по маршруту № 96

471

Автобусы начнут ездить с 27 августа

Поделиться

В Новосибирске с 27 августа на маршруте № 96 «Цветущая Плющиха» — «ул. С. Кожевникова» начнут курсировать новые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Маршрут № 96 теперь будет обслуживать МКП «Новосибгортранс».

— Это связано с расторжением договора об организации регулярных перевозок с перевозчиком, ранее обслуживавшим этот муниципальный автобусный маршрут. На маршруте будет работать новый подвижной состав из автобусов городского типа, — уточнили в мэрии Новосибирска.

Все автобусы оборудованы двигателями, работающими на газомоторном топливе. В новых автобусах низкий пол и аппарели, что соответствует требованиям доступной среды. Также есть кондиционеры, кабины водителей, бескондукторная система оплаты проезда, автоматизированная система мониторинга пассажиропотока и система видеонаблюдения.

С 20 августа на автобусный маршрут № 5 «ул. Дюканова» — «пос. Северный» уже вышли новые автобусы. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, раньше на этом маршруте курсировали 5–7 автобусов, теперь до 30 сентября с целью восстановления пассажиропотока на линию будет выходить 12 автобусов. В выходные дни количество автобусов будет уменьшено до 10.

— С 1 октября 2022-го планируется обеспечивать выпуск автобусов в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Новосибирска в количестве 18 единиц, — уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В июле в Новосибирск привезли новые НЕФАЗы — это оставшийся транспорт из партии автобусов, которые удалось купить по старым ценам.

По теме

АвтобусыМаршрутПлющиха
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2