Новые автобусы с кондиционерами и видеонаблюдением пустят по маршруту с Плющихи на левый берег

Все автобусы оборудованы двигателями, работающими на газомоторном топливе. В новых автобусах низкий пол и аппарели, что соответствует требованиям доступной среды. Также есть кондиционеры, кабины водителей, бескондукторная система оплаты проезда, автоматизированная система мониторинга пассажиропотока и система видеонаблюдения.



С 20 августа на автобусный маршрут № 5 « ул. Дюканова » — « пос. Северный » уже вышли новые автобусы. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, раньше на этом маршруте курсировали 5–7 автобусов, теперь до 30 сентября с целью восстановления пассажиропотока на линию будет выходить 12 автобусов. В выходные дни количество автобусов будет уменьшено до 10.