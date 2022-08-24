Новые автобусы с кондиционерами и видеонаблюдением пустят по маршруту с Плющихи на левый берег
Автобусы будут ездить по маршруту
В Новосибирске с 27 августа на маршруте
— Это связано с расторжением договора об организации регулярных перевозок с перевозчиком, ранее обслуживавшим этот муниципальный автобусный маршрут. На маршруте будет работать новый подвижной состав из автобусов городского типа, — уточнили в мэрии Новосибирска.
Все автобусы оборудованы двигателями, работающими на газомоторном топливе. В новых автобусах низкий пол и аппарели, что соответствует требованиям доступной среды. Также есть кондиционеры, кабины водителей, бескондукторная система оплаты проезда, автоматизированная система мониторинга пассажиропотока и система видеонаблюдения.
С 20 августа на автобусный маршрут
— С 1 октября 2022-го планируется обеспечивать выпуск автобусов в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Новосибирска в количестве 18 единиц, — уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В июле в Новосибирск привезли новые НЕФАЗы — это оставшийся транспорт из партии автобусов, которые удалось купить по старым ценам.