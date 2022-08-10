На проезжей части на улице Титова в Новосибирске просел асфальт
Участок оградили от автомобилей
В Новосибирске просел асфальт на участке улицы Титова. В мэрии назвали возможную причину.
Дефект образовался на участке улицы Титова от Бийской до Дукача. Он находится на проезжей части.
— Возможная причина возникновения — нарушение целостности трубопровода ливневой канализации, пересекающей дорогу, — говорится в сообщении официального Telegram-канала мэрии Новосибирска «Мэр_и_Я».
Участок оградили. Ливневый коллектор осмотрят специалисты «Управления дорожного строительства», муниципального предприятия «МетроМир», АО «Новосибирскавтодор», администрации Ленинского района и КПД «Газстрой».
В конце июня в Новосибирске из-за дефекта на теплотрассе разрушился асфальт на улице Кошурникова. Оттуда бил невысокий фонтан.