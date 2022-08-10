СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 60.38
eur 61.55
СрочноУбийца жены главврача ГКБ покончил с собой в СИЗО
Все новости
Все новости

На проезжей части на улице Титова в Новосибирске просел асфальт

Участок оградили от автомобилей

131
Дефект заметили в Ленинском районе

Дефект заметили в Ленинском районе

Поделиться

В Новосибирске просел асфальт на участке улицы Титова. В мэрии назвали возможную причину.

Дефект образовался на участке улицы Титова от Бийской до Дукача. Он находится на проезжей части.

— Возможная причина возникновения — нарушение целостности трубопровода ливневой канализации, пересекающей дорогу, — говорится в сообщении официального Telegram-канала мэрии Новосибирска «Мэр_и_Я».

Участок оградили. Ливневый коллектор осмотрят специалисты «Управления дорожного строительства», муниципального предприятия «МетроМир», АО «Новосибирскавтодор», администрации Ленинского района и КПД «Газстрой».

В конце июня в Новосибирске из-за дефекта на теплотрассе разрушился асфальт на улице Кошурникова. Оттуда бил невысокий фонтан.

По теме

Ленинский районТитоваКанализация
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2