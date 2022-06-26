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«Вода льется рекой с вечера»: на Кошурникова из-за дефектов на теплотрассе повредился асфальт

Из-под асфальта без остановки бьет невысокий фонтан

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Это перекресток Кошурникова и Лежена: из-под асфальта льется небольшой фонтан воды

Это перекресток Кошурникова и Лежена: из-под асфальта льется небольшой фонтан воды

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На улице Кошурникова в Новосибирске вода разрушила дорожное покрытие из-за дефектов на теплотрассе. Об этом сообщил читатель Алексей.

— Это перекресток Лежена и Кошурникова. Возле дома, расположенного по адресу Кошурникова, 27, вода льется из-под асфальта рекой со вчерашнего вечера, — уточнил Алексей.

Ремонтные работы начнутся сегодня ночью

Ремонтные работы начнутся сегодня ночью

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Пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова рассказала журналисту НГС, что обнаружили сразу несколько дефектов на магистральной теплотрассе по улице Кошурникова:

— Работы предстоит провести на пяти участках теплосети — силами нескольких бригад. Приступаем к ремонту этой ночью, с 01:00 27 июня. Завершить работы планируем к 13:00 28 июня.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске, во дворе на Кубовой, тоже провалился асфальт из-за повреждения на теплотрассе.

СГКпровалился асфальтдефект теплотрассы
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