«Вода льется рекой с вечера»: на Кошурникова из-за дефектов на теплотрассе повредился асфальт
Из-под асфальта без остановки бьет невысокий фонтан
На улице Кошурникова в Новосибирске вода разрушила дорожное покрытие из-за дефектов на теплотрассе. Об этом сообщил читатель Алексей.
— Это перекресток Лежена и Кошурникова. Возле дома, расположенного по адресу Кошурникова, 27, вода льется из-под асфальта рекой со вчерашнего вечера, — уточнил Алексей.
Пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова рассказала журналисту НГС, что обнаружили сразу несколько дефектов на магистральной теплотрассе по улице Кошурникова:
— Работы предстоит провести на пяти участках теплосети — силами нескольких бригад. Приступаем к ремонту этой ночью, с 01:00
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске, во дворе на Кубовой, тоже провалился асфальт из-за повреждения на теплотрассе.