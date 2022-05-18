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Во дворе на Кубовой провалился асфальт из-за повреждения на теплотрассе

Сейчас СГК ищет дефект на проблемном участке и собирается его отремонтировать

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Жители дома утверждают, что яма растет

Жители дома утверждают, что яма растет

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На улице Кубовой в Новосибирске провалился асфальт в одном из дворов — после этого СКГ отключила теплотрассу.

Журналист НГС узнал в пресс-службе СГК, что яма образовалась, потому что возникло повреждение на внутриквартальной трубе.

— Сейчас предстоит найти дефект на проблемном участке и провести ремонт. Планируем завершить работы до конца этой недели. На горячем водоснабжении жителей ситуация не скажется, — добавили в пресс-службе.

В паблике «АСТ-54» сообщается, со слов жителя этой улицы, что яма становится всё больше и больше, и она полна кипятка. Поэтому теперь живущие там новосибирцы опасаются выпускать во двор детей.

В СГК о проблеме знают и хотят ее решить до конца недели

В СГК о проблеме знают и хотят ее решить до конца недели

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Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске распространена проблема износа теплосетей: 72% труб, которые находятся в ведении СГК, используют дольше 25 лет.

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