Во дворе на Кубовой провалился асфальт из-за повреждения на теплотрассе
Сейчас СГК ищет дефект на проблемном участке и собирается его отремонтировать
На улице Кубовой в Новосибирске провалился асфальт в одном из дворов — после этого СКГ отключила теплотрассу.
Журналист НГС узнал в пресс-службе СГК, что яма образовалась, потому что возникло повреждение на внутриквартальной трубе.
— Сейчас предстоит найти дефект на проблемном участке и провести ремонт. Планируем завершить работы до конца этой недели. На горячем водоснабжении жителей ситуация не скажется, — добавили в пресс-службе.
В паблике «АСТ-54» сообщается, со слов жителя этой улицы, что яма становится всё больше и больше, и она полна кипятка. Поэтому теперь живущие там новосибирцы опасаются выпускать во двор детей.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске распространена проблема износа теплосетей: 72% труб, которые находятся в ведении СГК, используют дольше 25 лет.