В Новосибирске участок вблизи жилых домов отвели под свалку — сюда свозят мусор с ремонтируемой дороги

Строители, ремонтирующие улицу Ватутина, устроили свалку рядом с жилыми домами в левобережье Новосибирска. В мэрии заявили, что о проблеме знают, но кучи строительного мусора ликвидируют не раньше середины осени.

Как рассказал местный житель Илья Ткачев, грузовики уже около месяца вываливают старый асфальт и другой строительный мусор недалеко от дома № 14 по улице Эстонской. По его словам, он обратился в мэрию, однако ситуация никак не изменилась.

