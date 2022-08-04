В Новосибирске участок вблизи жилых домов отвели под свалку — сюда свозят мусор с ремонтируемой дороги
В мэрии заявили, что в курсе проблемы, и назвали срок завершения ремонта
Строители, ремонтирующие улицу Ватутина, устроили свалку рядом с жилыми домами в левобережье Новосибирска. В мэрии заявили, что о проблеме знают, но кучи строительного мусора ликвидируют не раньше середины осени.
Как рассказал местный житель Илья Ткачев, грузовики уже около месяца вываливают старый асфальт и другой строительный мусор недалеко от дома № 14 по улице Эстонской. По его словам, он обратился в мэрию, однако ситуация никак не изменилась.
— Обращение в мэрию написал около двух недель назад, мне ответили, что будет проверка. Однако ничего не изменилось, и мусор продолжают туда сваливать, — пояснил Илья.
Видео с очередным вывозом мусора на улицу Эстонскую мужчина снял 27 июля. Теперь сибиряк планирует обратиться в полицию, чтобы подрядчик убрал несанкционированную свалку.
В мэрии Новосибирска на запрос НГС уточнили, что участок вблизи дома № 14 по улице Эстонской подготовили специально для временного размещения строительного материала и отходов и заранее сняли растительный грунт.
— Земельный участок используется для складирования материалов и сборных железобетонных конструкций, применяемых при ремонте улицы Ватутина. Также на нем временно размещают грунт с частицами бетона, полученный при разборке основания тротуаров автомобильной дороги, — пояснили в муниципалитете.
В мэрии также пообещали полностью очистить участок после завершения ремонта, то есть после 15 октября. В муниципалитете пояснили, что работы в рамках госконтракта ведет компания АО «Новосибирскавтодор».
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
Напомним, поэтапное закрытие проезжей части улицы Ватутина рассчитано на период с 23 мая по 15 октября 2022 года. В рамках контракта компания АО «Новосибирскавтодор» должна выполнить работы по техническому перевооружению тепловой сети и асфальтированию проезжей части.
Ранее в мэрии объяснили, почему на Ватутина вернули на место старые бордюры после ремонта.