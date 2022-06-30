Гранитные — долговечнее: в мэрии объяснили, почему на Ватутина вернули на место старые бордюры после ремонта
Новые бетонные бордюры ставят там, где их раньше не было совсем
В Новосибирске во время ремонта улицы Ватутина выкопали старые бордюры, а потом установили их на то же место. В мэрии объяснили, почему так сделано.
— Идет ремонт дороги на улице Ватутина. От Немировича-Данченко до Новогодней применяют «новейшие технологии»: старые поребрики вырвали и снова их же бетонируют назад!!! Ремонт заключается в том, чтобы обновить бетон под поребриками!? — задал вопрос читатель НГС.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить подробности. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что работы на участке выполняет «Новосибирскавтодор».
— Решение о сохранении гранитных бордюров обусловлено их долговечностью по сравнению с бордюрами из бетона вследствие невосприимчивости к агрессивному воздействию внешних факторов, — пояснила мэрия.
На улице Ватутина гранитные бордюры поднимают до нормативного уровня над проезжей часть. Новые устанавливают там, где их не было, или старые повреждены.
Ремонт улицы Ватутина начался в мае, из-за этого рядом возникли пробки. Ограничения движения рассчитаны на пять месяцев, их проведут в несколько этапов.