Гранитные — долговечнее: в мэрии объяснили, почему на Ватутина вернули на место старые бордюры после ремонта

В Новосибирске во время ремонта улицы Ватутина выкопали старые бордюры, а потом установили их на то же место. В мэрии объяснили, почему так сделано.

— Идет ремонт дороги на улице Ватутина. От Немировича-Данченко до Новогодней применяют «новейшие технологии»: старые поребрики вырвали и снова их же бетонируют назад!!! Ремонт заключается в том, чтобы обновить бетон под поребриками!? — задал вопрос читатель НГС.

