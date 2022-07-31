«Троллейбусы встали, машины плывут»: короткий ливень превратил дорогу на Громова в реку — видео потопа
Жители пожаловались на плохо работающую ливневку
Короткий ливень в Кировском районе затопил дороги — водителям сложно проехать по улицам Громова и Зорге. Видео в редакцию прислал читатель НГС.
— Это пересечение улиц Громова и Зорге. Коммунальщики проводили работы, теперь не работает ливневка. Никогда скопления воды раньше не было! — негодует читатель НГС. — Дождь не очень сильный был, бывало в этом году и поболее. Троллейбусы встали, машины многие объезжают, плывут.
Также читатель прислал фото, как на парковке машины практически тонут в воде.
Ранее ночью и утром 6 июля на Новосибирск обрушился сильный ливень. В результате некоторые дороги города оказались затоплены водой.