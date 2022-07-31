СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 61.31
eur 62.57
Тема дняЗнакомые — о погибшей семье с детьми
Все новости
Все новости

«Троллейбусы встали, машины плывут»: короткий ливень превратил дорогу на Громова в реку — видео потопа

Жители пожаловались на плохо работающую ливневку

2 530
Водителям приходится нелегко

Водителям приходится нелегко

Поделиться

Короткий ливень в Кировском районе затопил дороги — водителям сложно проехать по улицам Громова и Зорге. Видео в редакцию прислал читатель НГС.

— Это пересечение улиц Громова и Зорге. Коммунальщики проводили работы, теперь не работает ливневка. Никогда скопления воды раньше не было! — негодует читатель НГС. — Дождь не очень сильный был, бывало в этом году и поболее. Троллейбусы встали, машины многие объезжают, плывут.

Также читатель прислал фото, как на парковке машины практически тонут в воде.

Ранее ночью и утром 6 июля на Новосибирск обрушился сильный ливень. В результате некоторые дороги города оказались затоплены водой.

По теме

затопило дорогиливеньпотоп
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2