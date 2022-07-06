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Новосибирск встал в 9-балльных пробках — улицы затоплены после ливня

Движение затруднено в Центральном округе и в районе площади Труда

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Такой была ситуация утром на улице Большевистской

Такой была ситуация утром на улице Большевистской

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Ночью и утром 6 июля на Новосибирск обрушился сильный ливень. В результате некоторые дороги города оказались затоплены водой. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе оценивают в 9 баллов.

Показываем последствия ливня на фотографиях читателей.

Еще одно фото с улицы Большевистской

Еще одно фото с улицы Большевистской

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А так выглядела дорога на Гусинобродском шоссе в районе сада Мичуринцев

А так выглядела дорога на Гусинобродском шоссе в районе сада Мичуринцев

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По данным «Яндекс.Карт», движение серьезно затруднено на улице Большевистской, в районе площади Будагова, на Димитровском мосту, улице Владимировской и площади Труда.

На Большевистской произошло две аварии

На Большевистской произошло две аварии

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По данным новосибирского Гидрометцентра, сегодня в Новосибирске ожидается температура +21... +23 градуса, юго-западный ветер силой 4–9 м/с с порывами до 14 м/с, дождь, местами — гроза.

Ранее новосибирские синоптики дали прогноз погоды до четверга. Рассказываем, чего ждать в ближайшие сутки.

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