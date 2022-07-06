Новосибирск встал в
9-балльных пробках — улицы затоплены после ливня
Движение затруднено в Центральном округе и в районе площади Труда
Ночью и утром 6 июля на Новосибирск обрушился сильный ливень. В результате некоторые дороги города оказались затоплены водой. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе оценивают в
Показываем последствия ливня на фотографиях читателей.
По данным «Яндекс.Карт», движение серьезно затруднено на улице Большевистской, в районе площади Будагова, на Димитровском мосту, улице Владимировской и площади Труда.
По данным новосибирского Гидрометцентра, сегодня в Новосибирске ожидается температура
Ранее новосибирские синоптики дали прогноз погоды до четверга. Рассказываем, чего ждать в ближайшие сутки.