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Температуру снизят дожди и грозы: новый прогноз погоды от новосибирских синоптиков

В регион идет циклон из Казахстана, из-за которого воздух прогреется до +28 градусов на один день

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Во вторник в городе будет тепло

Во вторник в городе будет тепло

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В Новосибирск после непродолжительного тепла снова придут грозы и холод. В Западно-Сибирском УГМС составили новый прогноз погоды.

— Сейчас из северного Казахстана выходит в направлении на Омск, запад Новосибирской области и Томской области циклон. Движется он с юго-запада на северо-восток. Завтра Новосибирск и Новосибирская область будут в зоне действия теплого сектора, то есть в самой теплой массе этого циклона. Поэтому завтра будет теплее всего. Затем будут кратковременные дожди и грозы, из-за которых температуры немного понизятся, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

Во вторник, 5 июля, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, ночью — 6–11 м/с. Температуру обещают ночью +15... +16 градусов, днем — +26...+28 градусов.

В среду, 6 июля, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура — +14... +16, днем — +22... +24 градуса.

В четверг, 7 июля, местами обещают кратковременный дождь и грозу. Северо-западный ветер будет 4–9 м/с. Температура — +13... +15 градусов, днем — +23... +25 градусов.

В Новосибирской области после прошедших дождей появились белые грибы.

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