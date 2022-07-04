Температуру снизят дожди и грозы: новый прогноз погоды от новосибирских синоптиков
В регион идет циклон из Казахстана, из-за которого воздух прогреется до
В Новосибирск после непродолжительного тепла снова придут грозы и холод. В Западно-Сибирском УГМС составили новый прогноз погоды.
— Сейчас из северного Казахстана выходит в направлении на Омск, запад Новосибирской области и Томской области циклон. Движется он с юго-запада на северо-восток. Завтра Новосибирск и Новосибирская область будут в зоне действия теплого сектора, то есть в самой теплой массе этого циклона. Поэтому завтра будет теплее всего. Затем будут кратковременные дожди и грозы, из-за которых температуры немного понизятся, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.
Во вторник, 5 июля, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный
В среду, 6 июля, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный
В четверг, 7 июля, местами обещают кратковременный дождь и грозу. Северо-западный ветер будет
В Новосибирской области после прошедших дождей появились белые грибы.