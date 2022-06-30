«Дожди хорошие прошли только сейчас»: белые грибы появились в лесах Новосибирской области
Некоторым грибам еще нужно несколько дней, чтобы подрасти
В Новосибирской области после прошедших дождей появились белые грибы. Об этом НГС рассказал житель села Жеребцово Новосибирского района.
— Нашел белый гриб в околках близи деревни Жеребцово, в этом году ожидался пораньше на пару недель, но дожди хорошие прошли только сейчас. Грибу нужно еще немного подрасти, порядка 5 дней, но и крупные единичные экземпляры попадались, сбор проходил в районе 40 минут, гриба много, был всего в одном околке (время не позволяло подольше походить), — рассказал Артур Григорян.
Как уточнил грибник, в лесу попадались также лисичка, белый березовый и сыроежка.
Как мы писали ранее, белый гриб обладает прекрасными вкусовыми качествами. Мякоть на срезе белая и, в отличие от подберезовиков и подосиновиков, остается такой же при сушке. На ножке у него белая сеточка на коричневом фоне, а трубочки у молодых грибов тоже белые вначале, а затем темнеют. О том, какие грибы можно найти в Новосибирской области, вы можете прочесть в нашем обзоре.