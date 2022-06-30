«Дожди хорошие прошли только сейчас»: белые грибы появились в лесах Новосибирской области

В Новосибирской области после прошедших дождей появились белые грибы. Об этом НГС рассказал житель села Жеребцово Новосибирского района.

— Нашел белый гриб в околках близи деревни Жеребцово, в этом году ожидался пораньше на пару недель, но дожди хорошие прошли только сейчас. Грибу нужно еще немного подрасти, порядка 5 дней, но и крупные единичные экземпляры попадались, сбор проходил в районе 40 минут, гриба много, был всего в одном околке (время не позволяло подольше походить), — рассказал Артур Григорян.