Мэрия назвала количество остановочных павильонов, которые заменят в этом году в Новосибирске
Демонтаж и размещение новых павильонов стоит от 3000 до
В Новосибирске в этом году планируют заменить 72 остановочных павильона для наземного транспорта. Всего в городе 1558 таких объектов.
— Запланировано произвести замену или установку 25 остановочных павильонов, не отвечающих требованиям по техническому состоянию и в местах их отсутствия, а также строительство (приведение существующих остановок к требованиям нормативных документов) 47 остановок общественного транспорта, при котором производится замена ранее установленных остановочных павильонов, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.
По данным Департамента транспорта, объем замены старых павильонов на новые зависит от количества финансирования. Работы по демонтажу и установке таких объектов стоят от 3000 до
Ранее в Новосибирске уже объявляли аукционы на покупку остановочных павильонов. Посмотрите на карте, где их установят.