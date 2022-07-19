СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 56.56
eur 57.15
Тема дняКвартиры дешевеют
Все новости
Все новости

Мэрия назвала количество остановочных павильонов, которые заменят в этом году в Новосибирске

Демонтаж и размещение новых павильонов стоит от 3000 до 13 500 рублей

60
В мэрии сообщили, что стоимость новых павильонов доходит до <nobr class="_">330 300</nobr> рублей

В мэрии сообщили, что стоимость новых павильонов доходит до 330 300 рублей

Поделиться

В Новосибирске в этом году планируют заменить 72 остановочных павильона для наземного транспорта. Всего в городе 1558 таких объектов.

— Запланировано произвести замену или установку 25 остановочных павильонов, не отвечающих требованиям по техническому состоянию и в местах их отсутствия, а также строительство (приведение существующих остановок к требованиям нормативных документов) 47 остановок общественного транспорта, при котором производится замена ранее установленных остановочных павильонов, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.

По данным Департамента транспорта, объем замены старых павильонов на новые зависит от количества финансирования. Работы по демонтажу и установке таких объектов стоят от 3000 до 13 500 рублей. Цена самих павильонов составляет от 69,7 до 330,3 тысячи рублей.

Ранее в Новосибирске уже объявляли аукционы на покупку остановочных павильонов. Посмотрите на карте, где их установят.

По теме

остановкаобщественный транспорт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2