В четырех районах Новосибирска поставят новые павильоны для остановок — показываем на карте
На них готовы потратить
В Новосибирске объявили аукцион на установку шести остановочных павильонов. Их разместят в Дзержинском, Заельцовском и Октябрьском районах.
По данным сайта госзакупок, торги объявил Городской центр организации дорожного движения. Максимальная стоимость работ — 5,4 миллиона рублей, средства выделят из бюджета Новосибирска.
Подрядчик должен будет установить павильоны в Дзержинском районе на остановках «Золотая горка» (два павильона) и «Больница № 3», в Заельцовском — на остановке «Аэрофлот-2» (два павильона), в Октябрьском — на «Ж/м Восточный». Рядом обустроят парковочные карманы. Павильоны должны быть оборудованы скамьями и урнами.
Работы по установке должны завершить до 1 октября.
Ранее в Новосибирске заказали павильоны для других остановок. Мы показывали на карте, где они должны находиться.