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В четырех районах Новосибирска поставят новые павильоны для остановок — показываем на карте

На них готовы потратить 5,4 миллиона рублей

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Такие павильоны планируется разместить в четырех районах

Такие павильоны планируется разместить в четырех районах

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В Новосибирске объявили аукцион на установку шести остановочных павильонов. Их разместят в Дзержинском, Заельцовском и Октябрьском районах.

По данным сайта госзакупок, торги объявил Городской центр организации дорожного движения. Максимальная стоимость работ — 5,4 миллиона рублей, средства выделят из бюджета Новосибирска.

Так сейчас выглядит остановка «Больница <nobr class="_">№ 3</nobr>»

Так сейчас выглядит остановка «Больница № 3»

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Подрядчик должен будет установить павильоны в Дзержинском районе на остановках «Золотая горка» (два павильона) и «Больница № 3», в Заельцовском — на остановке «Аэрофлот-2» (два павильона), в Октябрьском — на «Ж/м Восточный». Рядом обустроят парковочные карманы. Павильоны должны быть оборудованы скамьями и урнами.

Работы по установке должны завершить до 1 октября.

Ранее в Новосибирске заказали павильоны для других остановок. Мы показывали на карте, где они должны находиться.

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