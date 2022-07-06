Участок Ипподромской перекрыли рядом со стройкой четвертого моста в Новосибирске

Сегодня утром, 6 июля, в Новосибирске перекрыли участок улицы Ипподромской от здания на Большевистской, 1 до улицы Шевченко, 17/1. Там ведут работы по строительству развязки четвертого моста.

По данным «Яндекс.Карт», дорога будет перекрыта до полуночи.