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Участок Ипподромской перекрыли рядом со стройкой четвертого моста в Новосибирске

Рядом собралась большая пробка

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Причины перекрытия пока не известны

Причины перекрытия пока не известны

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Сегодня утром, 6 июля, в Новосибирске перекрыли участок улицы Ипподромской от здания на Большевистской, 1 до улицы Шевченко, 17/1. Там ведут работы по строительству развязки четвертого моста.

По данным «Яндекс.Карт», дорога будет перекрыта до полуночи.

Рядом с местом перекрытия собралась большая пробка на площади Будагова

Рядом с местом перекрытия собралась большая пробка на площади Будагова

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— Ограничения движения связаны с работами по строительству четвертого моста, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Для получения подробной информации о причине перекрытия и его сроках НГС обратился в пресс-центр группы «ВИС», которая является концессионером строительства моста. На момент публикации ответ не поступил.

По наблюдениям корреспондента НГС Арины Власенко, на месте ограничения установили бетонные ограждения.

На месте находятся люди в строительных касках

На месте находятся люди в строительных касках

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Движение также затруднено на улице Большевистской, Владимировской, Фабричной, Димитровском мосту, проезде Энергетиков, у площади Труда и на других улицах города.

Сайт оценивает пробки в Новосибирске в 7 баллов

Сайт оценивает пробки в Новосибирске в 7 баллов

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Например, так выглядит затор, который образовался на улице Большевистской в районе станции метро «Речной Вокзал». По данным карты, сегодня на дороге произошло несколько аварий.

Пробка образовалась при движении в сторону центра города

Пробка образовалась при движении в сторону центра города

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Сегодня ночью в Новосибирске прошел сильный ливень. В результате некоторые улицы оказались затоплены водой, а утром пробки оценивали в 9 баллов. Последствия дождя попали на фото наших читателей.

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