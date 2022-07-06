Участок Ипподромской перекрыли рядом со стройкой четвертого моста в Новосибирске
Рядом собралась большая пробка
Сегодня утром, 6 июля, в Новосибирске перекрыли участок улицы Ипподромской от здания на Большевистской, 1 до улицы Шевченко, 17/1. Там ведут работы по строительству развязки четвертого моста.
По данным «Яндекс.Карт», дорога будет перекрыта до полуночи.
— Ограничения движения связаны с работами по строительству четвертого моста, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Для получения подробной информации о причине перекрытия и его сроках НГС обратился в пресс-центр группы «ВИС», которая является концессионером строительства моста. На момент публикации ответ не поступил.
По наблюдениям корреспондента НГС Арины Власенко, на месте ограничения установили бетонные ограждения.
Движение также затруднено на улице Большевистской, Владимировской, Фабричной, Димитровском мосту, проезде Энергетиков, у площади Труда и на других улицах города.
Например, так выглядит затор, который образовался на улице Большевистской в районе станции метро «Речной Вокзал». По данным карты, сегодня на дороге произошло несколько аварий.
Сегодня ночью в Новосибирске прошел сильный ливень. В результате некоторые улицы оказались затоплены водой, а утром пробки оценивали в 9 баллов. Последствия дождя попали на фото наших читателей.