Турецкая авиакомпания забрала пять новых «Боингов», которые были изготовлены для S7
Последний из заказанных самолетов передан туркам в начале июня
Турецкая авиакомпания AnadoluJet — дочерняя компания Turkish Airlines — забрала пять самолетов марки Boeing 737 MAX 8, первоначально заказанных авиакомпанией S7.
Об этом сообщил ведущий независимый сайт международных авиационных новостей Simple Flying со ссылкой на международный проект по анализу авиационных данных AIB Family Flights. Последний самолет передан турецкой стороне 1 июня 2022 года.
Издание сообщает, что первоначальной задержкой доставки самолетов российскому заказчику было нежелание России повторно сертифицировать «Боинг» для полетов после авиакатастроф 2018 и 2019 годов в Индонезии и Эфиопии соответственно.
— Однако, если бы это было единственной причиной, Boeing мог бы придержать самолет в надежде, что органы гражданской авиации России в конечном итоге позволят этому типу снова летать в их воздушном пространстве, — сообщает мировое издание и уточняет, что окончательной причиной передачи «Боингов» «дочке» Turkish Airlines стала спецоперация.
Ранее турецкая сторона, добавляет издание Simple Flying, также приобрела несколько самолетов Airbus A350–900, которые были заказаны «Аэрофлотом» и не переданы заказчику из-за веденных санкций.
В Группе компаний S7 не ответили на два запроса НГС по поводу неполученных пяти новых самолетов Boeing 737 MAX 8.
Накануне стало известно, что авиакомпания S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе S7 Group, уточнив, что проект поставили на паузу из-за отсутствия поставок самолетов Airbus А319.