Турецкая авиакомпания забрала пять новых «Боингов», которые были изготовлены для S7

— Однако, если бы это было единственной причиной, Boeing мог бы придержать самолет в надежде, что органы гражданской авиации России в конечном итоге позволят этому типу снова летать в их воздушном пространстве, — сообщает мировое издание и уточняет, что окончательной причиной передачи «Боингов» «дочке» Turkish Airlines стала спецоперация.

