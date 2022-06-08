Авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus из-за отсутствия поставок самолетов
Окончательное решение по работе компании примут до конца года
Авиакомпания S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе S7 Group, уточнив, что проект поставили на паузу из-за отсутствия поставок самолетов Airbus.
— В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года, — рассказала НГС пресс-секретарь авиакомпании S7 Group Тамара Никифорова.
Представитель авиакомпании отметила, что команда проекта в полном составе продолжит работу в холдинге, в том числе по выполнению совместных рейсов S7 Airlines и ООО «Глобус» (Citrus создавался на базе именно этого юрлица).
— Напомним, что в холдинге S7 Group есть юридическое лицо ООО «Глобус», и в его сертификате есть три самолета Airbus А319, которые были необходимы для получения сертификата эксплуатанта. В летнем сезоне 2022 года авиакомпании холдинга S7 Group — «Сибирь» и «Глобус» — будут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения, — сказала Тамара Никифорова.
ООО «Глобус» образовано в 2007 году. Занимается регулярными пассажирскими перевозками. Учредителем выступает ЗАО S7 Group. Компания с уставным капиталом 72 миллиона рублей зарегистрирована в городе Оби Новосибирской области. Генеральный директор — Григорий Давыдов. На конец 2021 года баланс ООО «Глобус» составлял 968,8 млн рублей (падение за год на 4%), выручка — 1 тысяча рублей (падение за год на 99%). Чистая прибыль за тот же период составила 39,1 млн рублей. Источник информации: сервис «Контур.Фокус».
О планах по запуску лоукостера компания объявила летом прошлого года. Планировалось, что самолеты бюджетных рейсов будут окрашены в свою фирменную цветовую гамму. По замыслу авиакомпании, название Citrus отражает цель авиакомпании — соединять российские города и является сокращением от Cities of Russia. Маршрутную сеть планировали проложить в обход Москвы и Московской области.