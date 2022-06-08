Авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus из-за отсутствия поставок самолетов

Авиакомпания S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе S7 Group, уточнив, что проект поставили на паузу из-за отсутствия поставок самолетов Airbus.

— В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года, — рассказала НГС пресс-секретарь авиакомпании S7 Group Тамара Никифорова.