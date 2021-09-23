Авиакомпания S7 запустит лоукостер под брендом Citrus

Авиакомпания S7 запустит новый лоукостер под брендом Citrus. О планах создания своей бюджетной авиакомпании S7 заявила в июле этого года. При этом несмотря на название, борта самолетов будут окрашены в розовый и желтый цвета.
По замыслу авиакомпании, название Citrus отражает цель авиакомпании — соединять российские города, и является сокращением от Cities of Russia.
Маршрутная сеть лоукостера будет сконцентрирована на прямых межрегиональных направлениях, преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области. Рейсы будут выполнять Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров уже подписано.
— В первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на 6–8 воздушных судов ежегодно. По прогнозам, в 2024 году парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов, — говорится в официальном заявлении S7.
В первый год работы пассажиропоток должен составить около 1 миллиона человек, с 2024 года — 6–7 миллионов пассажиров.
Как сообщает «Интерфакс», ранее совладелица S7 Татьяна Филева назвала в качестве потенциальных аэропортов базирования Омск, Челябинск, Казань. Бизнесмен Роман Троценко (владеет холдингом «Новапорт») в начале сентября заявил, что авиакомпания выбрала для базировки аэропорты Новосибирска, Воронежа, Челябинска и Тюмени.
Сейчас в России существует один лоукостер — авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот».