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Завтра, 30 апреля, на полдня перекроют улицу Станиславского — как будет ходить транспорт

Ряд маршрутов общественного транспорта временно изменится

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Ряд маршрутов общественного транспорта временно будет изменен

Ряд маршрутов общественного транспорта временно будет изменен

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В субботу, 30 апреля, с 09:00 до 14:00 будет перекрыта улица Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. В это время там будет проходить легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в годы ВОВ. Об этом сообщает ЦУГАЭТ.

В связи с этим будет ограничено движение транспорта, включая общественный, по улице Станиславского на участке от площади Труда до площади Станиславского.

Автобусы 30 апреля с 09:00 до 14:00 будут ходить по следующим маршрутам:

№ 1, 16, 19, 43, 89 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Карла Маркса до площади Труда: улица Ватутина, улица Широкая, далее — по действующим схемам;

№ 4, 14, 24 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Карла Маркса до площади Труда: улица Блюхера, улица Ватутина, улица Широкая, далее — по действующим схемам;

№ 55, 79 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Титова до площади Труда: улица Троллейная, улица Широкая, далее — по действующим схемам;

№ 64 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Станиславского до площади Труда: улица Титова, улица Троллейная, улица Широкая, далее — по действующей схеме.

Маршрутки 30 апреля с 09:00 до 14:00 будут ходить следующим образом:

№ 10, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Карла Маркса до площади Труда: улица Ватутина, улица Широкая, далее — по действующим схемам;

№ 12 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Титова до площади Труда: улица Троллейная, улица Широкая, далее — по действующей схеме.

Что касается троллейбусов, то 30 апреля с 09:00 до 14:00 они будут курсировать следующим образом:

№ 4 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Покрышкина до площади Труда: площадь Карла Маркса, улица Ватутина, улица Широкая, далее — по действующей схеме;

№ 24 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Станиславского до площади Труда: улица Титова, площадь Карла Маркса, улица Ватутина, улица Широкая, далее — по действующей схеме.

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