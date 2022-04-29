Завтра, 30 апреля, на полдня перекроют улицу
Станиславского — как будет ходить транспорт
Ряд маршрутов общественного транспорта временно изменится
В субботу, 30 апреля, с 09:00 до 14:00 будет перекрыта улица Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. В это время там будет проходить легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в годы ВОВ. Об этом сообщает ЦУГАЭТ.
В связи с этим будет ограничено движение транспорта, включая общественный, по улице Станиславского на участке от площади Труда до площади Станиславского.
Автобусы 30 апреля с 09:00 до 14:00 будут ходить по следующим маршрутам:
№ 1, 16, 19, 43, 89 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Карла Маркса до площади Труда: улица Ватутина, улица Широкая, далее — по действующим схемам;
№ 4, 14, 24 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Карла Маркса до площади Труда: улица Блюхера, улица Ватутина, улица Широкая, далее — по действующим схемам;
№ 55, 79 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Титова до площади Труда: улица Троллейная, улица Широкая, далее — по действующим схемам;
№ 64 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Станиславского до площади Труда: улица Титова, улица Троллейная, улица Широкая, далее — по действующей схеме.
Маршрутки 30 апреля с 09:00 до 14:00 будут ходить следующим образом:
№ 10, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Карла Маркса до площади Труда: улица Ватутина, улица Широкая, далее — по действующим схемам;
№ 12 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Титова до площади Труда: улица Троллейная, улица Широкая, далее — по действующей схеме.
Что касается троллейбусов, то
№ 4 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Покрышкина до площади Труда: площадь Карла Маркса, улица Ватутина, улица Широкая, далее — по действующей схеме;
№ 24 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Станиславского до площади Труда: улица Титова, площадь Карла Маркса, улица Ватутина, улица Широкая, далее — по действующей схеме.
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