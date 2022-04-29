Завтра, 30 апреля, на полдня перекроют улицу Станиславского — как будет ходить транспорт

В субботу, 30 апреля, с 09:00 до 14:00 будет перекрыта улица Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. В это время там будет проходить легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в годы ВОВ. Об этом сообщает ЦУГАЭТ.



В связи с этим будет ограничено движение транспорта, включая общественный, по улице Станиславского на участке от площади Труда до площади Станиславского.

Автобусы 30 апреля с 09:00 до 14:00 будут ходить по следующим маршрутам:

№ 1, 16, 19, 43, 89 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Карла Маркса до площади Труда: улица Ватутина, улица Широкая, далее — по действующим схемам;