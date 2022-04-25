Авторедактор НГС бесплатно нашел 3 причины жуткой пробки на Станционной — на их поиск мэрия хочет потратить 600 тысяч
Власти заказали моделирование, чтобы понять, где там худое место, и увеличить пропускную способность
Недавно мы сообщали, что мэрия Новосибирска заказала за
Как говорил Андрей Мягков в «Иронии судьбы», «а че тут прозревать-то?» А чтобы прозреть по поводу причин пробок, власти собираются моделировать ситуацию за 590 тысяч при помощи специальных мудреных программ PTV Vision VISSIM и PTV Vision VISUM Санкт-Петербургской компании Simetra. Но достаточно уже сейчас открыть карту «Яндекс.Пробок», на которой прекрасно нарисовано, где тут у нас слабые места. А потом съездить лично и убедиться в причинах пробок, без всяких спецпрограмм. И главное бесплатно, что я и сделал: держите, не благодарите.
Улица Станционная в сторону области сейчас довольно проходимая, все проблемы возникают при движении в сторону центра. И первое слабое звено — это, конечно, площадь Труда/Энергетиков. Ну тут всё понятно: трудности временные, идет глобальная реконструкция.
К 2023 году здесь появится многоуровневая развязка с бессветофорным разделением потоков на
А пока тут немного реконструировали заезд со Станционной на пл. Энергетиков, сдвинули его вправо ближе к тоннелю, уменьшили конфликтность потоков при заезде на площадь.
Теперь перенесемся на другой конец Станционной — в «лучшие времена» пробка в сторону города может начинаться от самого «Экспоцентра». Причина — правый поворот в сторону ул. Порт-Артурской на Западный жилмассив (в районе Ипподрома). На перекрестке 3 полосы — две прямо, одна направо.
Но правая полоса сильно забивается, поскольку Порт-Артурская находится в разбитом состоянии, обладает малой пропускной способностью и сама постоянно стоит в заторе из-за железнодорожного переезда, который постоянно закрывается по причине активного движения поездов. В итоге люди, которым надо направо, на Западный, едут в среднем ряду и блокируют его — для движения в центр остается одна левая полоса.
По точно такому же сценарию затор возникает при правом повороте на пересечении с Бетонным проездом. Водители, которым надо в сторону ул. Связистов, глухо стоят в правом ряду из-за узости Бетонного проезда и частого закрытия ж/д переезда на станции Западная площадка. В итоге те водители, которые пытаются повернуть направо со среднего ряда, блокируют его — в центр остается одна полоса.
Есть еще одна промежуточная проблемная точка — пересечение с ул. 2-й Станционной. Много транспорта здесь уходит налево и блокирует полосу, а прямо едут фактически по одной правой полосе. Хотя если расширить дорогу хотя бы на 1 метр, прекрасно можно двигаться в два ряда. Но тут находится еще один, малый ж/д переезд, а связываться с железной дорогой для согласования переделок — это дело с неизвестными сроками и перспективами.
А вот наши читатели (местные жители) добавляют некоторые нюансы и выдвигают свои предложения по решению проблем.
— Я вам и без тендеров обозначу, и без дорогостоящего моделирования. Три основные проблемы сосредоточены на пл. Энергетиков,
— Здесь и без всяких программ ясно, что необходимы путепроводы над железной дорогой в районе Бетонки и Ипподрома: когда закрыты эти переезды, то пробка выходит на Станционную и блокирует правый ряд.
Ну, положим, в нынешних условиях с нынешними бюджетами строительство многомиллионных мостов над переездами — дело безнадежное. Более реальна действительно борьба с блокированием средних рядов на перекрестках. Также в силах городских властей расширить Бетонный проезд и проезд в сторону Порт-Артурской, привести дороги в порядок, чтобы они больше и быстрее «оттягивали» на себя машины со Станционной. Вот вам и всё моделирование.
В Новосибирске регулярно собираются длинные пробки в районе площадей Труда и Энергетиков, рядом с которыми строят четвертый мост. Обозреватель НГС Анна Богданова проехала по этому участку в утренний час пик. Своими впечатлениями от ям на асфальте и пробок она поделилась в репортаже.