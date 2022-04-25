Авторедактор НГС бесплатно нашел 3 причины жуткой пробки на Станционной — на их поиск мэрия хочет потратить 600 тысяч

Как говорил Андрей Мягков в «Иронии судьбы», «а че тут прозревать-то?» А чтобы прозреть по поводу причин пробок, власти собираются моделировать ситуацию за 590 тысяч при помощи специальных мудреных программ PTV Vision VISSIM и PTV Vision VISUM Санкт-Петербургской компании Simetra. Но достаточно уже сейчас открыть карту «Яндекс.Пробок», на которой прекрасно нарисовано, где тут у нас слабые места. А потом съездить лично и убедиться в причинах пробок, без всяких спецпрограмм. И главное бесплатно, что я и сделал: держите, не благодарите.