Nissan Pulsar и KIA Rio столкнулись лоб в лоб в жестком ДТП на Большевистской

9 апреля, около 22:30, на перекрестке улиц Большевистской и Днепрогэсовской столкнулись универсал Nissan Pulsar и KIA Rio.
По словам очевидца, водитель хэтчбека Nissan Pulsar двигался со стороны центра, не справился с управлением и вылетел через разделитель на встречную полосу, где произошло столкновение с седаном KIA Rio.
Как сообщают подписчики паблика «АСТ-54», к пострадавшим со всех сторон прибежали на помощь люди, у одной из машин заклинило двери, и извлечь водителя прохожие не смогли. Из одной из машин женщина смогла выбраться самостоятельно. Очевидец аварии вызвал скорую, спасателей и полицию.
В одной из машин находился ребенок, и все участники ДТП живы, у одной из женщин рассечена бровь.
8 апреля скорая помощь с пациентом попала в ДТП на Немировича-Данченко. По словам очевидцев, у машины были включены спецсигналы.