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Nissan Pulsar и KIA Rio столкнулись лоб в лоб в жестком ДТП на Большевистской

Оба автомобиля получили серьезные повреждения, пострадал один из водителей

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Водитель Nissan Pulsar получил травмы. Пассажиры, включая ребенка, не пострадали.

Водитель Nissan Pulsar получил травмы. Пассажиры, включая ребенка, не пострадали.

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9 апреля, около 22:30, на перекрестке улиц Большевистской и Днепрогэсовской столкнулись универсал Nissan Pulsar и KIA Rio.

По словам очевидца, водитель хэтчбека Nissan Pulsar двигался со стороны центра, не справился с управлением и вылетел через разделитель на встречную полосу, где произошло столкновение с седаном KIA Rio.

Пассажиры и водитель KIA выбрались из автомобиля самостоятельно

Пассажиры и водитель KIA выбрались из автомобиля самостоятельно

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Как сообщают подписчики паблика «АСТ-54», к пострадавшим со всех сторон прибежали на помощь люди, у одной из машин заклинило двери, и извлечь водителя прохожие не смогли. Из одной из машин женщина смогла выбраться самостоятельно. Очевидец аварии вызвал скорую, спасателей и полицию.

В одной из машин находился ребенок, и все участники ДТП живы, у одной из женщин рассечена бровь.

8 апреля скорая помощь с пациентом попала в ДТП на Немировича-Данченко. По словам очевидцев, у машины были включены спецсигналы.

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