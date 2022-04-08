Скорая помощь с пациентом попала в ДТП на Немировича-Данченко

Сегодня, 8 апреля, произошло ДТП с участием скорой помощи в Кировском районе Новосибирска на пересечении улиц Немировича-Данченко и Таймырской.
Как рассказал читатель НГС, машина скорой помощи ехала с включенными спецсигналами. По словам очевидца, через некоторое время после аварии приехала другая машина скорой помощи, в которую перенесли пациента.
— Мелкое дорожное происшествие без пострадавших, — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь регионального Минздрава Светлана Шуваева.
В пресс-службе ГИБДД подтвердили информацию и сообщили, что ДТП будет оформлено с материальным ущербом, пострадавших нет.
Недавно на трассе под Новосибирском водитель Mercedes погиб при столкновении с грузовым автомобилем.