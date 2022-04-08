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Скорая помощь с пациентом попала в ДТП на Немировича-Данченко

По словам очевидцев, у машины были включены спецсигналы

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В машине скорой помощи находился пациент

В машине скорой помощи находился пациент

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Сегодня, 8 апреля, произошло ДТП с участием скорой помощи в Кировском районе Новосибирска на пересечении улиц Немировича-Данченко и Таймырской.

Как рассказал читатель НГС, машина скорой помощи ехала с включенными спецсигналами. По словам очевидца, через некоторое время после аварии приехала другая машина скорой помощи, в которую перенесли пациента.

В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

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— Мелкое дорожное происшествие без пострадавших, — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь регионального Минздрава Светлана Шуваева.

В пресс-службе ГИБДД подтвердили информацию и сообщили, что ДТП будет оформлено с материальным ущербом, пострадавших нет.

Недавно на трассе под Новосибирском водитель Mercedes погиб при столкновении с грузовым автомобилем.

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