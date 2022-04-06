«Это самовольность водителя»: автобусы № 28 отказываются проезжать до конечной остановки из-за плохой дороги

В Новосибирске водители автобусов № 28 отказываются ездить по улице Толмачевской — они не довозят людей семь остановок до конечной. Перевозчик на маршруте объясняет, что водителей за это наказывают, но ситуацию изменить сложно, пока дорогу не приведут в порядок.

Как рассказали читатели НГС, это произошло после того, как растаял снег и появились ямы на дорогах. Из-за качества дорог на Толмачевской улице стали образовываться пробки.