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«Это самовольность водителя»: автобусы № 28 отказываются проезжать до конечной остановки из-за плохой дороги

Водители отказываются ехать по полуторачасовым пробкам

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Проблемы возникли на маршруте <nobr class="_">№ 28</nobr> в конце марта

Проблемы возникли на маршруте № 28 в конце марта

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В Новосибирске водители автобусов № 28 отказываются ездить по улице Толмачевской — они не довозят людей семь остановок до конечной. Перевозчик на маршруте объясняет, что водителей за это наказывают, но ситуацию изменить сложно, пока дорогу не приведут в порядок.

Как рассказали читатели НГС, это произошло после того, как растаял снег и появились ямы на дорогах. Из-за качества дорог на Толмачевской улице стали образовываться пробки.

— С наступлением весны на Толмачевской, где Тещин язык, от «Бульвара Победы» в сторону торгового комплекса очень плохая дорога. Зимой мы быстро доезжали, сейчас растаял снег, качество дорог ухудшилось и там пробки. 28-й автобус, на котором я езжу, он доезжает до Бульвара Победы, там высаживает пассажиров. Иногда пересаживает в один автобус или разворачивается и уезжает, не доезжая до конца маршрута, — рассказала жительница Новосибирска Наталья Матвиенко. — Идти пешком по Тещиному языку затруднительно. На тротуарах грязь и ямы.

По карте можно увидеть, что несколько автобусов стоят на Бульваре Победы, в то время как на улице Толмачевской один автобус

По карте можно увидеть, что несколько автобусов стоят на Бульваре Победы, в то время как на улице Толмачевской один автобус

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Другая местная жительница, мать троих детей Наталья Костромина подтвердила, что автобусы перестали ходить с той недели, со среды. В прошлом году автобусы ходили нормально.

— Они не пересаживают. Они говорят или мы просто не едем, или мы сломались. Это именно днем происходит, когда там пробка получается. Она там из-за дорог, — поделилась читательница НГС.

Как уточнила Наталья, ее дочь посещает гимнастику, и она состоит в родительских чатах. Там 4 апреля сообщили, что двух детей высадили из автобуса.

Перевозчиком автобуса № 28 выступает компания ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». Заместитель директора по эксплуатации Андрей Голышев прокомментировал ситуацию.

— Дорога там разбита и постоянные пробки. Позавчера из-за дорожных ям там произошло три аварии. Нашим автобусам с одной конечной до другой по расписанию 01:55 ехать. По пробкам от остановки «Кирзавод» до остановки улица Хилокская, это расстояние 2,8 км, они едут 01:40. И получается что весь маршрут занимает 03:20. При всём желании мы туда проехать не можем. Мы стараемся, чтобы наши автобусы доезжали, — рассказал Андрей Голышев.

Замдиректора по эксплуатации высказался о ситуации с тем, что водители не доезжают до остановки «Пригородный простор». По его словам, это нарушение водителей, и они несут за это наказание.

— Автобусы ломаются, начинают закипать, если долго стоят на одном месте. А так это самовольность водителя. С водителями ведется работа, — уточнил Андрей Голышев.

Про высаженных детей 4 апреля в компании также знают.

— Нам жители звонят. Мы объясняем, как можем. Сами обращаемся, чтобы дорогу сделали. Как только будет соответствовать дорожное покрытие, мы с удовольствием будем пассажиров до нужной точки доставлять, — подвел итог заместитель директора.

По данным «Контур.Фокуса», «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» существует с 2002 года. Выручка компании за 2020 год — 280,7 миллиона, чистая прибыль — 10,8 миллиона. Учредительницами компании выступают Надежда Портнягина (66,6%) и Галина Земерова (33,4%).

Мы направили запрос в мэрию Новосибирска по ситуации. В управляющей компании «Пригородного простора» корреспонденту НГС сказали, что жители к ним не обращались с проблемой автобуса № 28.

Кондуктора, высадившего 10-летнего ребенка из трамвая, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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