«Это самовольность водителя»: автобусы № 28 отказываются проезжать до конечной остановки из-за плохой дороги

В Новосибирске водители автобусов
Как рассказали читатели НГС, это произошло после того, как растаял снег и появились ямы на дорогах. Из-за качества дорог на Толмачевской улице стали образовываться пробки.
— С наступлением весны на Толмачевской, где Тещин язык, от «Бульвара Победы» в сторону торгового комплекса очень плохая дорога. Зимой мы быстро доезжали, сейчас растаял снег, качество дорог ухудшилось и там пробки.
Другая местная жительница, мать троих детей Наталья Костромина подтвердила, что автобусы перестали ходить с той недели, со среды. В прошлом году автобусы ходили нормально.
— Они не пересаживают. Они говорят или мы просто не едем, или мы сломались. Это именно днем происходит, когда там пробка получается. Она там из-за дорог, — поделилась читательница НГС.
Как уточнила Наталья, ее дочь посещает гимнастику, и она состоит в родительских чатах. Там 4 апреля сообщили, что двух детей высадили из автобуса.
Перевозчиком автобуса
— Дорога там разбита и постоянные пробки. Позавчера из-за дорожных ям там произошло три аварии. Нашим автобусам с одной конечной до другой по расписанию 01:55 ехать. По пробкам от остановки «Кирзавод» до остановки улица Хилокская, это расстояние
Замдиректора по эксплуатации высказался о ситуации с тем, что водители не доезжают до остановки «Пригородный простор». По его словам, это нарушение водителей, и они несут за это наказание.
— Автобусы ломаются, начинают закипать, если долго стоят на одном месте. А так это самовольность водителя. С водителями ведется работа, — уточнил Андрей Голышев.
Про высаженных детей 4 апреля в компании также знают.
— Нам жители звонят. Мы объясняем, как можем. Сами обращаемся, чтобы дорогу сделали. Как только будет соответствовать дорожное покрытие, мы с удовольствием будем пассажиров до нужной точки доставлять, — подвел итог заместитель директора.
По данным «Контур.Фокуса», «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» существует с 2002 года. Выручка компании за 2020 год — 280,7 миллиона, чистая прибыль — 10,8 миллиона. Учредительницами компании выступают Надежда Портнягина (66,6%) и Галина Земерова (33,4%).
Мы направили запрос в мэрию Новосибирска по ситуации. В управляющей компании «Пригородного простора» корреспонденту НГС сказали, что жители к ним не обращались с проблемой автобуса
Кондуктора, высадившего