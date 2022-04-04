Кондуктор высадила ребенка из трамвая. В ответ ее оштрафовали на 20 тысяч рублей

Кондуктора, высадившего 10-летнего ребенка из трамвая, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в начале февраля 2022 года. 10-летний мальчик вместе с двумя друзьями возвращался домой с тренировки по футболу. На остановке «Бугринская роща» мальчик понял, что у него не хватает денег на оплату проезда. Он позвонил матери, и та сказала, что будет ждать его на остановке «Строительная» и расплатится за проезд.