Кондуктор высадила ребенка из трамвая. В ответ ее оштрафовали на 20 тысяч рублей

Кондуктора, высадившего
Инцидент произошел в начале февраля 2022 года.
Дети вошли в трамвай
— Моего сына высадили из трамвая на остановке «Бугринская роща» (конечная) в понедельник, 7 февраля, днем. Ребенок забыл деньги, и у него разрядился телефон. Пока сын был на связи, мы договорились, что встречу на остановке и заплачу за проезд, но кондуктор и слушать не стала, просто выгнала ребенка. Ему надо было идти до остановки «Строительная», а это около 9 километров и 1 час 36 минут по времени, — рассказывала тогда мама мальчика в паблике «АСТ-54».
В отношении кондуктора возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из трамвая не достигшего
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