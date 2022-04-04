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Кондуктор высадила ребенка из трамвая. В ответ ее оштрафовали на 20 тысяч рублей

У мальчика не хватило денег для оплаты проезда

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Кондуктора, высадившего 10-летнего ребенка из трамвая, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в начале февраля 2022 года. 10-летний мальчик вместе с двумя друзьями возвращался домой с тренировки по футболу. На остановке «Бугринская роща» мальчик понял, что у него не хватает денег на оплату проезда. Он позвонил матери, и та сказала, что будет ждать его на остановке «Строительная» и расплатится за проезд.

Дети вошли в трамвай № 15, но кондуктор потребовала мальчика выйти из вагона. Он предложил оплатить проезд картой друга или дождаться, пока его встретит мать, но кондуктор отказалась. Пассажир вышел из трамвая и пошел в сторону дома.

— Моего сына высадили из трамвая на остановке «Бугринская роща» (конечная) в понедельник, 7 февраля, днем. Ребенок забыл деньги, и у него разрядился телефон. Пока сын был на связи, мы договорились, что встречу на остановке и заплачу за проезд, но кондуктор и слушать не стала, просто выгнала ребенка. Ему надо было идти до остановки «Строительная», а это около 9 километров и 1 час 36 минут по времени, — рассказывала тогда мама мальчика в паблике «АСТ-54».

В отношении кондуктора возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из трамвая не достигшего 16-летнего возраста несовершеннолетнего, не подтвердившего оплату проезда). Кондуктору выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.

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