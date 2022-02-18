На Чуйском тракте собираются запретить левый поворот в Новый поселок — показываем, как изменится движение

«Сибуправтодор» собирается запретить левый поворот с Чуйского тракта на улицу Новосибирскую в Бердске. Это объяснили тем, что при существующей схеме движения возникает риск заторов и аварий.



Как сообщили НГС в пресс-службе «Сибуправтодора», через 31-й километр Чуйского тракта проезжает около 60 000 машин в сутки. В 2021 году на этом участке построили надземный пешеходный переход, и это позволило изменить интервал работы светофоров.



— В такой ситуации поворот налево создает дополнительный риск заторов и ДТП, поэтому принято решение об исключении возможности левого поворота с Бердского шоссе на улицу Новосибирскую с направлением транспортного потока на разворотную петлю, расположенную на расстоянии 740 метров в сторону Барнаула, — пояснили в управлении.

