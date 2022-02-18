На Чуйском тракте собираются запретить левый поворот в Новый поселок — показываем, как изменится движение

«Сибуправтодор» собирается запретить левый поворот с Чуйского тракта на улицу Новосибирскую в Бердске. Это объяснили тем, что при существующей схеме движения возникает риск заторов и аварий.
Как сообщили НГС в пресс-службе «Сибуправтодора», через
— В такой ситуации поворот налево создает дополнительный риск заторов и ДТП, поэтому принято решение об исключении возможности левого поворота с Бердского шоссе на улицу Новосибирскую с направлением транспортного потока на разворотную петлю, расположенную на расстоянии 740 метров в сторону Барнаула, — пояснили в управлении.
Также «Сибуправтодор» сообщил, что существующая полоса торможения перед поселком Новым позволяет накопить 15–20 автомобилей на участке. Это приводит к перестроениям и снижению скорости движения транспорта со стороны Новосибирска.
— Перенаправление потока по разворотной петле даст возможность для безопасного поворота большего количества автомобилей, в то же время выезд с нее в сторону поселка Нового является фактически выделенной третьей полосой. Таким образом, предлагаемая схема движения позволит снизить транспортную нагрузку, увеличить пропускную способность и безопасность участка, — сообщила пресс-служба.
При этом «Сибуправтодор» получил обращения от местных жителей, недовольных новой схемой. Им объяснят ее преимущества. Движение на
В феврале стало известно, что в этом году на Чуйском тракте отремонтируют участок в Искитимском районе. В районе села Лебедевка дорогу расширят на 4 метра.