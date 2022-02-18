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На Чуйском тракте собираются запретить левый поворот в Новый поселок — показываем, как изменится движение

Решение приняли, чтобы уменьшить пробки и аварийность

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Новую схему движения запустят в мае в тестовом режиме

Новую схему движения запустят в мае в тестовом режиме

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«Сибуправтодор» собирается запретить левый поворот с Чуйского тракта на улицу Новосибирскую в Бердске. Это объяснили тем, что при существующей схеме движения возникает риск заторов и аварий.

Как сообщили НГС в пресс-службе «Сибуправтодора», через 31-й километр Чуйского тракта проезжает около 60 000 машин в сутки. В 2021 году на этом участке построили надземный пешеходный переход, и это позволило изменить интервал работы светофоров.

— В такой ситуации поворот налево создает дополнительный риск заторов и ДТП, поэтому принято решение об исключении возможности левого поворота с Бердского шоссе на улицу Новосибирскую с направлением транспортного потока на разворотную петлю, расположенную на расстоянии 740 метров в сторону Барнаула, — пояснили в управлении.

Также «Сибуправтодор» сообщил, что существующая полоса торможения перед поселком Новым позволяет накопить 15–20 автомобилей на участке. Это приводит к перестроениям и снижению скорости движения транспорта со стороны Новосибирска.

— Перенаправление потока по разворотной петле даст возможность для безопасного поворота большего количества автомобилей, в то же время выезд с нее в сторону поселка Нового является фактически выделенной третьей полосой. Таким образом, предлагаемая схема движения позволит снизить транспортную нагрузку, увеличить пропускную способность и безопасность участка, — сообщила пресс-служба.

При этом «Сибуправтодор» получил обращения от местных жителей, недовольных новой схемой. Им объяснят ее преимущества. Движение на 31-м километре собираются перенаправить в мае в тестовом режиме. Решение согласовали с ГИБДД.

В феврале стало известно, что в этом году на Чуйском тракте отремонтируют участок в Искитимском районе. В районе села Лебедевка дорогу расширят на 4 метра.

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БердскЧуйский тракт«Сибуправтодор»
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