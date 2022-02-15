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Доделали кровлю: новый терминал за 13 миллиардов в Толмачево сдадут в ближайшие месяцы

Его строят к чемпионату мира по хоккею

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Терминал предназначен для пассажиров внутренних авиалиний

Терминал предназначен для пассажиров внутренних авиалиний

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В Новосибирске в аэропорту Толмачево в ближайшие месяцы откроют новый терминал. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

На объекте уже завершили работы по устройству кровли аэровокзального комплекса, начаты работы по монтажу инженерного оборудования и автоматизированной багажной системы.

— Продолжается чистовая отделка внутри контура терминала, идёт остекление фасадов и куполов. Завершен монтаж металлоконструкций теплого перехода. В ближайшее время планируется начать работы по устройству декоративных панелей на фасаде главного атриума, монтаж инженерного оборудования на покрытии здания, — рассказали в пресс-службе Толмачево.

Объект строится по плану. Новый терминал планируют открыть к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Стоимость работ по контракту, который заключили генподрядчиком в 2020 году, составила 13,6 миллиарда рублей.

Главный объект, который строят в Новосибирске к МЧМ-2023, — ледовая арена на левом берегу. Ранее стало известно, что работы отстают от графика. Корреспондент НГС Маша Вьюн выясняла, успеют ли достроить новую арену.

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аэропортТолмачево
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