Мэрия планирует устроить салют на 23 Февраля — в центре могут перекрыть дороги

Мэрия Новосибирска планирует провести праздничный салют на Михайловской набережной на 23 Февраля. Из-за этого в праздник временно перекроют дорогу от площади инженера Будагова до Обской, 2. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте городской администрации. Документ еще не подписан.
— Ввести временное прекращение движения транспортных средств в период подготовки и проведения артиллерийского салюта, посвященного празднованию Дня защитника Отечества, с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в проекте.
Перекрытие планируют 23 февраля с 8 утра до 22 часов вечера по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на Обской, 2. Исключение сделают для автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии, уточняется в документе.
Как проходил праздничный салют в прошлом году, можно посмотреть здесь.