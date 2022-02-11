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Мэрия планирует устроить салют на 23 Февраля — в центре могут перекрыть дороги

Салют пройдет вечером на Михайловской набережной

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Так выглядел салют к 23 Февраля в 2021 году

Так выглядел салют к 23 Февраля в 2021 году

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Мэрия Новосибирска планирует провести праздничный салют на Михайловской набережной на 23 Февраля. Из-за этого в праздник временно перекроют дорогу от площади инженера Будагова до Обской, 2. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте городской администрации. Документ еще не подписан.

— Ввести временное прекращение движения транспортных средств в период подготовки и проведения артиллерийского салюта, посвященного празднованию Дня защитника Отечества, с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в проекте.

Перекрытие планируют 23 февраля с 8 утра до 22 часов вечера по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на Обской, 2. Исключение сделают для автотранспорта и военной техники 41-й общевойсковой армии, уточняется в документе.

Как проходил праздничный салют в прошлом году, можно посмотреть здесь.

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