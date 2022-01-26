Новосибирску дадут миллиард на ремонт дорог к чемпионату мира по хоккею. Изучаем, куда пойдут деньги

Миллиард рублей выделят из областного бюджета на ремонт дорог по гостевым маршрутам молодежного чемпионата мира по хоккею — 2022.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, средства направят на ремонт объектов по основным гостевым маршрутам — от аэропорта Толмачево до гостиниц и от гостиниц до места проведения чемпионата мира по волейболу — 2022 и молодежного чемпионата мира по хоккею — 2022.
— До конца августа будет произведен ремонт дорог, прилегающих к новой волейбольной арене. Продолжатся работы по реконструкции трасс на въезде в Новосибирск: Гусинобродского шоссе — Ленинск-Кузнецкое направление, улицы Кедровой, Ордынского направления. В нормативное состояние будут приведены улично-дорожная сеть и гостевые маршруты, — цитирует Костылевского пресс-служба правительства.
Всего на ремонт дорог в 2022 году в Новосибирской области выделили около 8 миллиардов.
Напомним, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Новосибирской области в 2022 году по нацпроекту направлено порядка 8 млрд руб.
Гостевые маршруты разработали в мэрии Новосибирска к МЧМ по хоккею. Это шесть маршрутов, которые проходят через разные районы города. Половина из них идет от Толмачево.
Весной 2021 года «Сибуправтодор» объявил аукцион на ремонт Омского тракта в районе новосибирского аэропорта Толмачево. На укрепление участка в 19,5 км хотели потратить 162,8 миллиона рублей. Стоимость работ на одном километре дороги — 8,3 миллиона рублей. До этого капитальный ремонт участка проводили в 2009 году.
Кроме дорог и гостевых маршрутов к чемпионату мира в Новосибирске строят новый Ледовый дворец, большой прилегающий парк и станцию метро «Спортивная».