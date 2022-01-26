Новосибирску дадут миллиард на ремонт дорог к чемпионату мира по хоккею. Изучаем, куда пойдут деньги

Весной 2021 года «Сибуправтодор» объявил аукцион на ремонт Омского тракта в районе новосибирского аэропорта Толмачево. На укрепление участка в 19,5 км хотели потратить 162,8 миллиона рублей. Стоимость работ на одном километре дороги — 8,3 миллиона рублей. До этого капитальный ремонт участка проводили в 2009 году.

Кроме дорог и гостевых маршрутов к чемпионату мира в Новосибирске строят новый Ледовый дворец, большой прилегающий парк и станцию метро «Спортивная».