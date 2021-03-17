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Власти объявили о ремонте дороги до новосибирского аэропорта Толмачёво

Рассказываем, когда начнутся работы и сколько на них потратят

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На дороге сделают новое покрытие

На дороге сделают новое покрытие

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«Сибуправтодор» объявил аукцион на ремонт Омского тракта в районе новосибирского аэропорта Толмачёво. На укрепление участка в 19,5 км готовы потратить 162,8 миллиона рублей. Стоимость работ на одном километре дороги — 8,3 миллиона рублей.

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— В подготовительный период строительная организация проводит ряд мероприятий по согласованию со службой ГИБДД графиков временного движения автотранспорта на время ремонта, — говорится в документации на сайте госзакупок.

Работы на трассе «Иртыш» выполнят с 1 июня по 1 сентября. Подрядчику предстоит фрезеровать участки, укрепить обочины, покрыть просевшие участки щебеночно-мастичной смесью и сделать новый слой покрытия. Также на дорогу нанесут новую разметку.

Заявки участников аукциона рассмотрят 5 апреля.

На прошлой неделе Сибуправтодор объявил аукцион на строительство нового участка Восточного обхода. Работы должны начаться в июне, их оценили в 3 млрд 763 млн рублей.

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Толмачеворемонт дорогитрасса Р-254 «Иртыш»
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