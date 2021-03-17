Власти объявили о ремонте дороги до новосибирского аэропорта Толмачёво

«Сибуправтодор» объявил аукцион на ремонт Омского тракта в районе новосибирского аэропорта Толмачёво. На укрепление участка в
— В подготовительный период строительная организация проводит ряд мероприятий по согласованию со службой ГИБДД графиков временного движения автотранспорта на время ремонта, — говорится в документации на сайте госзакупок.
Работы на трассе «Иртыш» выполнят
Заявки участников аукциона рассмотрят
На прошлой неделе Сибуправтодор объявил аукцион на строительство нового участка Восточного обхода. Работы должны начаться в июне, их оценили в