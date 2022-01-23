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За 2021 год новосибирская электричка перевезла около 20 миллионов пассажиров — поток вырос почти на 15%

В июле в городе открыли новую остановку «Пригородный простор»

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В 2021 году в Новосибирске началась реализация проекта «Городская электричка»

В 2021 году в Новосибирске началась реализация проекта «Городская электричка»

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В Новосибирской области в 2021 году пригородными поездами воспользовались более 19,5 миллиона пассажиров. По сравнению с 2020 годом пассажиропоток вырос на 14,2%, сообщили в «Экспресс-пригород».

— Росту пассажиропотока способствовала планомерная работа по расширению маршрутной сети, запуску новых маршрутов в черте города Новосибирска, предоставлению новых услуг и сервисов, в том числе системы быстрой регистрации поездки для пассажиров по банковской карте, — рассказали в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».

В июле прошлого года в рамках проекта «Городская электричка» открыли остановочный пункт «Пригородный простор».

— В летние месяцы пассажиропоток по маршруту Пригородный простор — Новосибирск-Восточный составлял в среднем 500 пассажиров в сутки, в декабре данный показатель вырос до 1500 пассажиров в сутки. Учитывая востребованность проекта, в новом графике движения, который введен в действие на всей сети железных дорог с 12 декабря, количество маршрутов на данном направлении увеличено с 6 до 10, — поделились результатами в «Экспресс-пригород».

Помимо количества пассажиров выросли продажи билетов на новосибирские электропоезда через бесконтактные способы оплаты. Новосибирцы в 2021-м стали в 2 раза чаще пользоваться бесконтактной оплатой по сравнению с 2020 годом. Всего в прошлом году пассажиры оформили более 6,8 миллиона билетов по безналичному расчету.

Реализация проекта «Городская железная дорога» в Новосибирске обойдется в сумму около 14 миллиардов рублей. Об этом сегодня журналистам в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Затраты планируют включить в инвестиционную программу РЖД.

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РЖДпассажирыэлектричка
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