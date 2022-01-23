За 2021 год новосибирская электричка перевезла около 20 миллионов пассажиров — поток вырос почти на 15%

В Новосибирской области в 2021 году пригородными поездами воспользовались более
— Росту пассажиропотока способствовала планомерная работа по расширению маршрутной сети, запуску новых маршрутов в черте города Новосибирска, предоставлению новых услуг и сервисов, в том числе системы быстрой регистрации поездки для пассажиров по банковской карте, — рассказали в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».
В июле прошлого года в рамках проекта «Городская электричка» открыли остановочный пункт «Пригородный простор».
— В летние месяцы пассажиропоток по маршруту Пригородный простор — Новосибирск-Восточный составлял в среднем 500 пассажиров в сутки, в декабре данный показатель вырос до 1500 пассажиров в сутки. Учитывая востребованность проекта, в новом графике движения, который введен в действие на всей сети железных дорог с 12 декабря, количество маршрутов на данном направлении увеличено с 6 до 10, — поделились результатами в «Экспресс-пригород».
Помимо количества пассажиров выросли продажи билетов на новосибирские электропоезда через бесконтактные способы оплаты. Новосибирцы в
Реализация проекта «Городская железная дорога» в Новосибирске обойдется в сумму около