На создание городских электричек в Новосибирске потратят 14 миллиардов рублей

Реализация проекта «Городская железная дорога» в Новосибирске обойдется в сумму около 14 миллиардов рублей. Об этом сегодня журналистам в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Затраты планируют включить в инвестиционную программу РЖД.



Проект «Городская железная дорога» направлен на развитие транспортной доступности густонаселенных районов Новосибирска. Идет работа по включению трат в инвестпрограмму РЖД на федеральном уровне.

— Ориентировочная стоимость проекта с официальным названием «Городская железная дорога» около 14 миллиардов рублей — это и со станциями, и с платформой «Университет» (в новосибирском Академгородке), и со строительством пути. В настоящий момент мы работаем совместно с РЖД, должны провести технико-экономическое обоснование и приступить к стадии проектирования. На сегодня работы проводятся, в том числе на федеральном уровне, чтобы в инвестпрограмму РЖД включили данные затраты, — сказал министр.