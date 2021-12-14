На создание городских электричек в Новосибирске потратят 14 миллиардов рублей

Реализация проекта «Городская железная дорога» в Новосибирске обойдется в сумму около 14 миллиардов рублей. Об этом сегодня журналистам в ходе пресс-конференции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. Затраты планируют включить в инвестиционную программу РЖД.
Проект «Городская железная дорога» направлен на развитие транспортной доступности густонаселенных районов Новосибирска. Идет работа по включению трат в инвестпрограмму РЖД на федеральном уровне.
— Ориентировочная стоимость проекта с официальным названием «Городская железная дорога» около 14 миллиардов рублей — это и со станциями, и с платформой «Университет» (в новосибирском Академгородке), и со строительством пути. В настоящий момент мы работаем совместно с РЖД, должны провести технико-экономическое обоснование и приступить к стадии проектирования. На сегодня работы проводятся, в том числе на федеральном уровне, чтобы в инвестпрограмму РЖД включили данные затраты, — сказал министр.
Проектом предусматривается строительство 13,4 км дополнительных путей, второго железнодорожного мостового перехода через реку Обь, пяти новых остановочных пунктов и развитие существующих железнодорожных станций. Также проект потребует развития городской инфраструктуры — дорог, подходов и подъездов, изменение маршрутов и транспортной сети.
Как сообщали ранее в пресс-службе правительства региона, в начале июля этого года в Новосибирске была открыта первая остановочная платформа проекта «Пригородный простор». Станция, располагающаяся на левобережье, позволит значительно сократить время пассажиров в пути. Как сообщали в ЗСЖД, по сравнению с летом связанный с электричками пассажиропоток возрос с 600 до более тысячи человек в сутки.
С 12 декабря в Новосибирске изменили расписание электричек и сделали новые маршруты.