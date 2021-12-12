«Не опоздайте на работу»: в Новосибирске изменили расписание электричек и сделали новые маршруты

Через станцию «Новосибирск-Главный» появятся 4 маршрута транзитных поездов в рамках развития проекта «Городская железная дорога». Маршруты будут утренними и вечерними: № 7309 Новосибирск-Восточный — Пригородный простор, отправление — в 07:07, прибытие — в 08:00; № 7310 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, отправление — в 08:16, прибытие — в 09:04; № 7311 Новосибирск-Восточный — Пригородный простор, отправление — в 17:42, прибытие — в 18:29; № 7312 Пригородный простор — Новосибирск-Главный, отправление — в 18:45, прибытие — в 19:15.

— Всего на участке Новосибирск-Восточный — Пригородный простор будут курсировать 10 транзитных маршрутов пригородных поездов, которые обеспечат быструю и комфортную доставку жителей Новосибирска с левого берега на правый берег и в обратном направлении, — рассказали в РЖД.

