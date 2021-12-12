«Не опоздайте на работу»: в Новосибирске изменили расписание электричек и сделали новые маршруты

В Новосибирской области с 12 декабря, воскресенья, действует новое расписание пригородных электричек. Как объясняют на сайте РЖД, новый график движения поездов вводится на сети железных дорог всей страны.
— По заказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области размеры движения в новом графике увеличены на 4 маршрута и составят в зимний период по будним дням — 72 пары, в выходные — 50 пар пригородных поездов; в летний период максимальные размеры движения составят 82 пары в будние дни, 77 пар по выходным, — сообщили на сайте РЖД.
Через станцию «Новосибирск-Главный» появятся 4 маршрута транзитных поездов в рамках развития проекта «Городская железная дорога». Маршруты будут утренними и вечерними:
— Всего на участке Новосибирск-Восточный — Пригородный простор будут курсировать 10 транзитных маршрутов пригородных поездов, которые обеспечат быструю и комфортную доставку жителей Новосибирска с левого берега на правый берег и в обратном направлении, — рассказали в РЖД.
Также был продлен маршрут пригородного поезда
Из-за обращений жителей Первомайского района Новосибирска назначена дополнительная остановка на станции «Иня» для пригородных поездов:
Для удобства пассажиров пригородные маршруты западного направления Новосибирск — Чулымская и Чулымская — Барабинск объединены в один маршрут Новосибирск — Барабинск (и в обратном направлении):
Режим работы билетных касс скорректирован с учетом расписания движения пригородных поездов и пассажиропотока.
В Новосибирске 30 ноября рано утром задержался электропоезд до «Новосибирск-Главный». Он должен был прибыть на станцию «Жилмассив» по расписанию в 07:22, но за две минуты до этого объявили о задержке на полчаса. Из-за этого резко выросли цены на такси.