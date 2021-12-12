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«Не опоздайте на работу»: в Новосибирске изменили расписание электричек и сделали новые маршруты

Новые остановки появились в рамках проекта «Городская железная дорога»

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Появятся новые остановки электричек

Появятся новые остановки электричек

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В Новосибирской области с 12 декабря, воскресенья, действует новое расписание пригородных электричек. Как объясняют на сайте РЖД, новый график движения поездов вводится на сети железных дорог всей страны.

— По заказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области размеры движения в новом графике увеличены на 4 маршрута и составят в зимний период по будним дням — 72 пары, в выходные — 50 пар пригородных поездов; в летний период максимальные размеры движения составят 82 пары в будние дни, 77 пар по выходным, — сообщили на сайте РЖД.

Через станцию «Новосибирск-Главный» появятся 4 маршрута транзитных поездов в рамках развития проекта «Городская железная дорога». Маршруты будут утренними и вечерними: № 7309 Новосибирск-Восточный — Пригородный простор, отправление — в 07:07, прибытие — в 08:00; № 7310 Пригородный простор — Новосибирск-Восточный, отправление — в 08:16, прибытие — в 09:04; № 7311 Новосибирск-Восточный — Пригородный простор, отправление — в 17:42, прибытие — в 18:29; № 7312 Пригородный простор — Новосибирск-Главный, отправление — в 18:45, прибытие — в 19:15.

— Всего на участке Новосибирск-Восточный — Пригородный простор будут курсировать 10 транзитных маршрутов пригородных поездов, которые обеспечат быструю и комфортную доставку жителей Новосибирска с левого берега на правый берег и в обратном направлении, — рассказали в РЖД.

Также был продлен маршрут пригородного поезда № 6326 Чулымская — Новосибирск-Главный до станции Новосибирск-Восточный. Отправление — в 05:15, прибытие — в 07:56. А в расписании пригородного поезда № 7301 Новосибирск-Главный — Пригородный простор появится дополнительная остановка на о. п. Ипподром, отправление с остановочной платформы — в 07:10.

Из-за обращений жителей Первомайского района Новосибирска назначена дополнительная остановка на станции «Иня» для пригородных поездов: № 6523 Новосибирск — Издревая, прибытие на станцию «Иня» — в 18:28, отправление — в 18:29; № 7103 Новосибирск — Черепаново, прибытие на станцию «Иня» — в 17:17, отправление — в 17:18.

Для удобства пассажиров пригородные маршруты западного направления Новосибирск — Чулымская и Чулымская — Барабинск объединены в один маршрут Новосибирск — Барабинск (и в обратном направлении): № 7131, № 7133 Новосибирск — Барабинск; № 7132, № 7134 Барабинск — Новосибирск.

Режим работы билетных касс скорректирован с учетом расписания движения пригородных поездов и пассажиропотока.

В Новосибирске 30 ноября рано утром задержался электропоезд до «Новосибирск-Главный». Он должен был прибыть на станцию «Жилмассив» по расписанию в 07:22, но за две минуты до этого объявили о задержке на полчаса. Из-за этого резко выросли цены на такси.

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пригородрасписаниеэлектрички
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