Пассажиры не могут уехать на утренней электричке в Новосибирск — цены на такси сразу же выросли

В Новосибирске сегодня, 30 ноября, рано утром задержался электропоезд до «Новосибирск-Главный». Он должен был прибыть на станцию «Жилмассив» по расписанию в 07:22, но за две минуты до этого объявили о задержке на полчаса.



— Сказали, что задерживается на полчаса. Сейчас вызываю такси, цены взлетели до метро. Тут ехать три минуты, а просят больше 200 рублей, — рассказала корреспонденту НГС читательница.

Она добавила, что обычно такая поездка обошлась бы в 90–100 рублей.

В редакцию обратились еще несколько возмущенных жителей города, которые сообщили, что из-за задержки серьезно опаздывают на работу, а пробки на дорогах уже начали собираться.