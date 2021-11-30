Пассажиры не могут уехать на утренней электричке в Новосибирск — цены на такси сразу же выросли

В Новосибирске сегодня, 30 ноября, рано утром задержался электропоезд до «Новосибирск-Главный». Он должен был прибыть на станцию «Жилмассив» по расписанию в 07:22, но за две минуты до этого объявили о задержке на полчаса.
— Сказали, что задерживается на полчаса. Сейчас вызываю такси, цены взлетели до метро. Тут ехать три минуты, а просят больше 200 рублей, — рассказала корреспонденту НГС читательница.
Она добавила, что обычно такая поездка обошлась бы в 90–100 рублей.
В редакцию обратились еще несколько возмущенных жителей города, которые сообщили, что из-за задержки серьезно опаздывают на работу, а пробки на дорогах уже начали собираться.
В справочной «Экспресс-пригород» на вопросы отвечает робот и предлагает на сегодня 12 вариантов поездки по маршруту до «Новосибирска-Главного». Редакция НГС обратилась в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее НГС рассказывал, что пассажиры электричек западного направления не смогли уехать в Новосибирск — им рассказали про аварию, но в полиции опровергли это происшествие.