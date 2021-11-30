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Пассажиры не могут уехать на утренней электричке в Новосибирск — цены на такси сразу же выросли

Новосибирцам приходится искать альтернативы, чтобы добраться до работы

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Новосибирцы, которые планировали добраться до работы на электричке, сразу начали искать другие варианты

Новосибирцы, которые планировали добраться до работы на электричке, сразу начали искать другие варианты

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В Новосибирске сегодня, 30 ноября, рано утром задержался электропоезд до «Новосибирск-Главный». Он должен был прибыть на станцию «Жилмассив» по расписанию в 07:22, но за две минуты до этого объявили о задержке на полчаса.

— Сказали, что задерживается на полчаса. Сейчас вызываю такси, цены взлетели до метро. Тут ехать три минуты, а просят больше 200 рублей, — рассказала корреспонденту НГС читательница.

Она добавила, что обычно такая поездка обошлась бы в 90–100 рублей.

В редакцию обратились еще несколько возмущенных жителей города, которые сообщили, что из-за задержки серьезно опаздывают на работу, а пробки на дорогах уже начали собираться.

Меньше чем за 200 рублей до метро быстро не добраться

Меньше чем за 200 рублей до метро быстро не добраться

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«Ситимобил» также показывает повышенный спрос

«Ситимобил» также показывает повышенный спрос

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В справочной «Экспресс-пригород» на вопросы отвечает робот и предлагает на сегодня 12 вариантов поездки по маршруту до «Новосибирска-Главного». Редакция НГС обратилась в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС рассказывал, что пассажиры электричек западного направления не смогли уехать в Новосибирск — им рассказали про аварию, но в полиции опровергли это происшествие.

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Экспресс-пригородзадержка электричек
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