Пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей в одном из дворов Новосибирска

В Новосибирске в ночь с 11 на 12 января водитель кроссовера Subaru Forester несколько раз врезался в припаркованные автомобили. Семь из них получили повреждения.



В ГИБДД по Новосибирской области рассказали, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

— В отношении водителя были приняты меры административного воздействия. Автомобиль помещен на специальную стоянку, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

На видео, которое снял один из очевидцев, видно, как водитель разгоняется и врезается в ряд машин, а после начинает буксовать. Такие действия он повторяет два раза подряд. В группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» отмечается, что всего повреждения получили семь автомобилей.