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Пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей в одном из дворов Новосибирска

Машину нарушителя увезли на спецстоянку после инцидента

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ДТП произошло ночью с 11 на 12 января

ДТП произошло ночью с 11 на 12 января

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В Новосибирске в ночь с 11 на 12 января водитель кроссовера Subaru Forester несколько раз врезался в припаркованные автомобили. Семь из них получили повреждения.

В ГИБДД по Новосибирской области рассказали, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

— В отношении водителя были приняты меры административного воздействия. Автомобиль помещен на специальную стоянку, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

На видео, которое снял один из очевидцев, видно, как водитель разгоняется и врезается в ряд машин, а после начинает буксовать. Такие действия он повторяет два раза подряд. В группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» отмечается, что всего повреждения получили семь автомобилей.

Местная жительница рассказала НГС, что из окна наблюдала, как приехала полиция. О том, что происходит во дворе, она узнала в чате дома. Как говорит женщина, никто не знал или просто не отвечал на вопрос о личности водителя.

Вечером в пятницу, 31 декабря, в Кировском районе Новосибирска на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда водитель устроил массовую аварию. Он попытался сбежать с места ДТП.

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