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В Новосибирске обледенела опора Октябрьского моста — объясняем, что произошло

Сотрудники СГК занимаются проблемой

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Обледенение опоры заметил сегодня читатель НГС

Обледенение опоры заметил сегодня читатель НГС

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В Новосибирске обледенела одна из опор Октябрьского моста. Фотографию сделал сегодня, 10 января, читатель НГС.

— Оттуда идет пар и что-то льется, — добавил читатель.

В СГК корреспонденту НГС на запрос ответили, что дефект уже обнаружен.

— Вода протекает из трубопровода под полотном Октябрьского моста из-за дефекта компенсатора — устройства для защиты трубы от деформаций. В самое ближайшее время наши сотрудники определят объем и сроки ремонта. Дефект не создает угрозу для автотранспорта. Перекрытия движения не требуется, — ответили в пресс-службе СГК.

Сроки ремонта определяются

Сроки ремонта определяются

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Сегодня из-за прорыва трубы на улице Котовского без тепла остался 41 дом. Дефект обещают устранить к 4 утра.

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Октябрьский мостСГК
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