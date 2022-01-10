В Новосибирске обледенела опора Октябрьского моста — объясняем, что произошло

В Новосибирске обледенела одна из опор Октябрьского моста. Фотографию сделал сегодня,
— Оттуда идет пар и что-то льется, — добавил читатель.
В СГК корреспонденту НГС на запрос ответили, что дефект уже обнаружен.
— Вода протекает из трубопровода под полотном Октябрьского моста из-за дефекта компенсатора — устройства для защиты трубы от деформаций. В самое ближайшее время наши сотрудники определят объем и сроки ремонта. Дефект не создает угрозу для автотранспорта. Перекрытия движения не требуется, — ответили в пресс-службе СГК.
Сегодня из-за прорыва трубы на улице Котовского без тепла остался