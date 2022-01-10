В Новосибирске начинают ремонт 51-летней трубы — четыре десятка домов останутся без тепла

В Новосибирске из-за повреждения на трубе от отопления отключат 41 дом. Прорыв произошел на улице Котовского, 20.
— Сегодня с 12 часов дня начнем устранять повреждение на магистральном трубопроводе по улице Котовского. Возраст трубы — 51 год, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК. — В контуре отключения 41 многоквартирный дом, 3 детских образовательных и 2 медицинских учреждения. Дефект также повлияет на параметры теплоснабжения домов жилмассива «Башня», микрорайона Горский, а также улиц Вертковской, Римского-Корсакова.
Тепло обещают вернуть 11 января в 4 утра, когда все работы будут закончены.
Вечером в воскресенье, 9 января, в Новосибирске по улице Выборной растеклось много воды. Причиной стал прорыв в трубопроводе.