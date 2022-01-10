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Тема дняНачинают ремонт 51-летней трубы
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В Новосибирске начинают ремонт 51-летней трубы — четыре десятка домов останутся без тепла

Также в зоне отключения находятся три образовательных и два медицинских учреждения

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Тепло вернут завтра, 11 января

Тепло вернут завтра, 11 января

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В Новосибирске из-за повреждения на трубе от отопления отключат 41 дом. Прорыв произошел на улице Котовского, 20.

— Сегодня с 12 часов дня начнем устранять повреждение на магистральном трубопроводе по улице Котовского. Возраст трубы — 51 год, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК. — В контуре отключения 41 многоквартирный дом, 3 детских образовательных и 2 медицинских учреждения. Дефект также повлияет на параметры теплоснабжения домов жилмассива «Башня», микрорайона Горский, а также улиц Вертковской, Римского-Корсакова.

Тепло обещают вернуть 11 января в 4 утра, когда все работы будут закончены.

Тепло обещают вернуть 11 января в 4 утра

Тепло обещают вернуть 11 января в 4 утра

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Вечером в воскресенье, 9 января, в Новосибирске по улице Выборной растеклось много воды. Причиной стал прорыв в трубопроводе.

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СГКотключение отопления
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