«Бежит река». Из-за прорыва трубы на Выборной водой затопило улицу

Вечером в воскресенье, 9 января, в Новосибирске по улице Выборной растеклось много воды. Причиной стал прорыв в трубопроводе.
— Бежит река. Порыв магистрали «Горводоканала». Отключены десятки домов на улице Выборной от горячего и холодного водоснабжения, — написал в редакцию читатель.
Еще одна местная жительница сообщила, что прорыв произошел около дома по адресу Выборная, 113/1. Вода бежит по склону вниз и топит территорию детского сада, а также нескольких домов.
В диспетчерской «Горводоканала» корреспонденту НГС сообщили, что на месте работает аварийная бригада.
В минувшую пятницу, 7 января, на Чаплыгина из-за коммунальной аварии обрушилась часть улицы. Из-за этого в десятках домов пропали отопление и горячая вода.