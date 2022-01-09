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Тема дняУлицу Выборная затопило
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«Бежит река». Из-за прорыва трубы на Выборной водой затопило улицу

На месте работает аварийная бригада

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Водой топит территорию детского сада

Водой топит территорию детского сада

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Вечером в воскресенье, 9 января, в Новосибирске по улице Выборной растеклось много воды. Причиной стал прорыв в трубопроводе.

— Бежит река. Порыв магистрали «Горводоканала». Отключены десятки домов на улице Выборной от горячего и холодного водоснабжения, — написал в редакцию читатель.

Еще одна местная жительница сообщила, что прорыв произошел около дома по адресу Выборная, 113/1. Вода бежит по склону вниз и топит территорию детского сада, а также нескольких домов.

В диспетчерской «Горводоканала» корреспонденту НГС сообщили, что на месте работает аварийная бригада.

В минувшую пятницу, 7 января, на Чаплыгина из-за коммунальной аварии обрушилась часть улицы. Из-за этого в десятках домов пропали отопление и горячая вода.

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Горводоканалзатопило улицупрорыв труб
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