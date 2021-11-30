Почему на Родники и Плющихинский не нужны троллейбусы «на батарейках» — мнение общественника

10 лет назад казалось, что наступает новая эра общественного транспорта: появились первые троллейбусы, которые могли проехать десятки километров без контактной сети и подзарядки, а аккумуляторы для них производили в Новосибирске. Но годы идут, а мечта перевести весь городской транспорт на «батарейки» так и осталась мечтой. И это к лучшему, считает общественник Алексей Колесников. Он объяснил, почему полностью автономные троллейбусы для Новосибирска — в целом, бесполезное решение.
В транспортных декларациях Новосибирска не заложено строительство протяженных участков контактной сети — разве что локальные продления. О продлениях этих говорили несколько лет назад: от «Сада Дзержинского» до «Ползунова» и по улице Фрунзе между Красным проспектом и Советской. Чиновники преподносили автономный ход как благо. Власти Новосибирска делают ставку на троллейбусы с автономным ходом, употребляя применительно к ним слово «инновация». Но стоит ли выдавать желание сэкономить за технический прогресс.
Плющихинский жилмассив, классический пример многоэтажного спальника. Застройщик — принадлежащее депутату Горсовета Алексею Джулаю ООО «Дискус». Оно же — застройщик Просторного, раскритикованного Ильей Варламовым. И все недостатки, отмеченные Варламовым, Просторный унаследовал от старшего брата — Плющихинского. В 2030 году здесь должна появиться трамвайная линия и троллейбусы на автономном ходу. Насколько это оправданно?
Трамвайная линия — целиком и полностью. А вот с троллейбусами на автономном ходу вопросов больше. По КСОТ (комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом. — Прим. ред.) планируется продлить
В сумме на этих маршрутах сейчас работает почти 50 единиц подвижного состава. Стоимость 50 автономных троллейбусов сопоставима со стоимостью строительства контактной сети. Да, нужна подстанция — это бесспорно. Но ее всё равно будут строить для трамвая.
Аналогичная ситуация — на Родниках, куда по продленному Красному проспекту планируют продлить
Предвосхищая вопросы, отвечу:
Конечно, есть ситуации, когда автономный ход полезен. При протяженности 1–3 километра — для объезда препятствий. Так повышается имидж троллейбусного движения — это важно, особенно когда обрывы на линиях почти стали обыденностью. Так же, как и ДТП на трамвайных путях.
Хотя с обеими проблемами можно бороться. С ДТП на путях — как на федеральном уровне, ужесточением ответственности за нарушение положений ПДД, регламентирующих рассмотрение ДТП, так и на местном: судебными исками от «Горэлектротранспорта» за срывы движения. С обрывами — заменой нынешнего подвижного состава на новый, с автономным ходом, который должен позиционироваться не как полноценная замена контактной сети, а лишь как средство повышения маневренности. К слову, он позволит объезжать не только обрывы, но и все прочие препятствия.
Ранее о развитии общественного транспорта в интервью Анне Богдановой рассказал замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции