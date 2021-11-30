30 ноября вторник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 74.98
eur 84.48
Тема дняКакие дома в Новосибирске построены на кладбищах
Фото пользователя

Алексей Колесников

журналист, общественник, координатор инициативной группы «Новосибирский транспорт»
Фото пользователя

Алексей Колесников

журналист, общественник, координатор инициативной группы «Новосибирский транспорт»
Все новости
Все новости

Почему на Родники и Плющихинский не нужны троллейбусы «на батарейках» — мнение общественника

Алексей Колесников считает, что лучше развивать контактную сеть, чем переводить троллейбусы на аккумуляторы

1 175
11Обсудить

Поделиться

Новосибирск не спешит прощаться с пересекающими небо троллейбусными линиями, хотя в программах развития есть троллейбусы «на батарейках»

Новосибирск не спешит прощаться с пересекающими небо троллейбусными линиями, хотя в программах развития есть троллейбусы «на батарейках»

Поделиться

10 лет назад казалось, что наступает новая эра общественного транспорта: появились первые троллейбусы, которые могли проехать десятки километров без контактной сети и подзарядки, а аккумуляторы для них производили в Новосибирске. Но годы идут, а мечта перевести весь городской транспорт на «батарейки» так и осталась мечтой. И это к лучшему, считает общественник Алексей Колесников. Он объяснил, почему полностью автономные троллейбусы для Новосибирска — в целом, бесполезное решение.

В транспортных декларациях Новосибирска не заложено строительство протяженных участков контактной сети — разве что локальные продления. О продлениях этих говорили несколько лет назад: от «Сада Дзержинского» до «Ползунова» и по улице Фрунзе между Красным проспектом и Советской. Чиновники преподносили автономный ход как благо. Власти Новосибирска делают ставку на троллейбусы с автономным ходом, употребляя применительно к ним слово «инновация». Но стоит ли выдавать желание сэкономить за технический прогресс.

Плющихинский жилмассив, классический пример многоэтажного спальника. Застройщик — принадлежащее депутату Горсовета Алексею Джулаю ООО «Дискус». Оно же — застройщик Просторного, раскритикованного Ильей Варламовым. И все недостатки, отмеченные Варламовым, Просторный унаследовал от старшего брата — Плющихинского. В 2030 году здесь должна появиться трамвайная линия и троллейбусы на автономном ходу. Насколько это оправданно?

Трамвайная линия — целиком и полностью. А вот с троллейбусами на автономном ходу вопросов больше. По КСОТ (комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом. — Прим. ред.) планируется продлить 8-й маршрут троллейбуса по Выборной и продленной до нее Доватора и пустить новый троллейбусный маршрут, практически дублирующий автобусный 96-й.

В сумме на этих маршрутах сейчас работает почти 50 единиц подвижного состава. Стоимость 50 автономных троллейбусов сопоставима со стоимостью строительства контактной сети. Да, нужна подстанция — это бесспорно. Но ее всё равно будут строить для трамвая.

Аналогичная ситуация — на Родниках, куда по продленному Красному проспекту планируют продлить 2-й и 5-й маршруты. При этом продление трамвая никто не отменял, а значит, и там подстанция будет.

Троллейбусы на автономном ходу могут быть полезны при обрыве линии, но не как самостоятельный транспорт

Троллейбусы на автономном ходу могут быть полезны при обрыве линии, но не как самостоятельный транспорт

Поделиться

Предвосхищая вопросы, отвечу: 22-й троллейбус продлевают на Северо-Чемской жилмассив по Бориса Богаткова, Октябрьскому мосту и Ватутина. 7-й будет ходить до Гусинобродского кладбища — новой остановки на одноименном шоссе.

Конечно, есть ситуации, когда автономный ход полезен. При протяженности 1–3 километра — для объезда препятствий. Так повышается имидж троллейбусного движения — это важно, особенно когда обрывы на линиях почти стали обыденностью. Так же, как и ДТП на трамвайных путях.

Хотя с обеими проблемами можно бороться. С ДТП на путях — как на федеральном уровне, ужесточением ответственности за нарушение положений ПДД, регламентирующих рассмотрение ДТП, так и на местном: судебными исками от «Горэлектротранспорта» за срывы движения. С обрывами — заменой нынешнего подвижного состава на новый, с автономным ходом, который должен позиционироваться не как полноценная замена контактной сети, а лишь как средство повышения маневренности. К слову, он позволит объезжать не только обрывы, но и все прочие препятствия.

Ранее о развитии общественного транспорта в интервью Анне Богдановой рассказал замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По теме (8)

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

трамвайтроллейбусобщественный транспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться