Почему на Родники и Плющихинский не нужны троллейбусы «на батарейках» — мнение общественника

10 лет назад казалось, что наступает новая эра общественного транспорта: появились первые троллейбусы, которые могли проехать десятки километров без контактной сети и подзарядки, а аккумуляторы для них производили в Новосибирске. Но годы идут, а мечта перевести весь городской транспорт на «батарейки» так и осталась мечтой. И это к лучшему, считает общественник Алексей Колесников. Он объяснил, почему полностью автономные троллейбусы для Новосибирска — в целом, бесполезное решение.

В транспортных декларациях Новосибирска не заложено строительство протяженных участков контактной сети — разве что локальные продления. О продлениях этих говорили несколько лет назад: от «Сада Дзержинского» до «Ползунова» и по улице Фрунзе между Красным проспектом и Советской. Чиновники преподносили автономный ход как благо. Власти Новосибирска делают ставку на троллейбусы с автономным ходом, употребляя применительно к ним слово «инновация». Но стоит ли выдавать желание сэкономить за технический прогресс.