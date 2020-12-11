Поезд между Новосибирском и Омском вновь начнет курсировать за неделю до Нового года

В декабре вновь запустят поезд между Новосибирском и Омском
В конце декабря 2020 года вновь начнет ходить поезд между Новосибирском и Омском. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, филиала ОАО «РЖД».
В воскресенье, 13 декабря, в 00:00 по московскому времени «Российские железные дороги» введут на всей сети новый график движения пассажирских поездов на 2020–2021 годы. А с 24 декабря возобновят маршрут поезда
В ноябре запуск скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом перенесли на 2021 год — изначально его планировали запустить в текущем 2020 году.