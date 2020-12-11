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Поезд между Новосибирском и Омском вновь начнет курсировать за неделю до Нового года

Он перестал ходить в середине апреля из-за ситуации с коронавирусом

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13 декабря РЖД введет&nbsp;новый график движения пассажирских поездов на всей сети

13 декабря РЖД введет новый график движения пассажирских поездов на всей сети

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В декабре вновь запустят поезд между Новосибирском и Омском

В конце декабря 2020 года вновь начнет ходить поезд между Новосибирском и Омском. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, филиала ОАО «РЖД».

В воскресенье, 13 декабря, в 00:00 по московскому времени «Российские железные дороги» введут на всей сети новый график движения пассажирских поездов на 2020–2021 годы. А с 24 декабря возобновят маршрут поезда № 188/187 Омск — Новосибирск, который отменили в середине апреля из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Стоимость билетов на поезд составляет от 1500 до 2900 рублей, а время в пути — 8 часов 25 минут.

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В ноябре запуск скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом перенесли на 2021 год — изначально его планировали запустить в текущем 2020 году.

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ОмскРЖДжелезная дорогапоезд
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