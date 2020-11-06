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Запуск скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом перенесли на 2021 год

Изначально его планировали запустить в текущем, 2020 году

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Сейчас в инвестиционной программе РЖД на 2021 год уже заложены средства на «Ласточку» в размере 3 триллионов рублей

Сейчас в инвестиционной программе РЖД на 2021 год уже заложены средства на «Ласточку» в размере 3 триллионов рублей

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Запуск скоростной «Ласточки» Новосибирск-Барнаул перенесли на 2021 год

Запуск первого в Сибири скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом перенесли на 2021 год. До назначения новой даты компания «Российские железные дороги» планировала его на декабрь 2020 года.

Причиной переноса запуска стало снижение пассажиропотока в электричках в Алтайском крае на 30% из-за пандемии. Сейчас в инвестиционной программе РЖД на 2021 год, которая находится на рассмотрении в правительстве страны, уже заложены средства на «Ласточку» до Новосибирска в размере 3 триллионов рублей.

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Как сообщает издание amic.ru со ссылкой на заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, руководство РЖД от идеи запуска поездам не отказывается, даже несмотря на убытки от коронавируса.

— Проект рентабельный. Стоимость билетов будет ниже, чем на автобус. Люди смогут ездить между двумя городами с комфортом, — приводит издание слова Дмитрия Коровина.

В рабочую группу вошли железнодорожники и представители Новосибирской области и Алтайского края. Все технические вопросы открытия движения уже решены, дело за выбором места депо для обслуживания поездов, а также за просчетом тарифов и выстраиванием логистики.

Запуск скоростного поезда переносят уже не первый раз. В 2014 году «Ласточку» опробовал губернатор Алтайского края Александр Карлин — тогда он пообещал, что поезд запустят в ближайшее время. Это событие откладывали еще несколько раз. В 2019 году запуск пообещал общественник Илья Зотов, но минтранс региона опроверг это. В последний раз запуск был перенесен РЖД на декабрь 2020 года.

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железная дорогаласточкапоездржд
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