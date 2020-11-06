Запуск скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом перенесли на 2021 год

Запуск первого в Сибири скоростного поезда «Ласточка» между Новосибирском и Барнаулом перенесли на 2021 год. До назначения новой даты компания «Российские железные дороги» планировала его на декабрь 2020 года.



Причиной переноса запуска стало снижение пассажиропотока в электричках в Алтайском крае на 30% из-за пандемии. Сейчас в инвестиционной программе РЖД на 2021 год, которая находится на рассмотрении в правительстве страны, уже заложены средства на «Ласточку» до Новосибирска в размере 3 триллионов рублей.