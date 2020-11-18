«Как попало огороженный, будто выпиливали»: новосибирцы повредили колеса об открытый люк на Большевистской

Вечером во вторник, 17 ноября, в Октябрьском районе на Большевистской, 125/9 автомобилисты повредили колеса об открытый люк. Об этом НГС сообщил очевидец.

— Как мне показалось, это даже не просто открытый люк, как попало огороженный, а будто его там выпиливали. Как будто проводились ремонтные работы, — пожаловался новосибирец Сергей.

Очевидец поделился видео, на котором видно, что люк огорожен предупреждающим знаком, однако издалека в темное время суток его не видно. Дальше по Большевистской улице на обочине дороги собралось несколько автомобилей со включенными аварийными сигналами. На видео заметно, как некоторые из автомобилистов меняют колеса.