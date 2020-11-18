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«Как попало огороженный, будто выпиливали»: новосибирцы повредили колеса об открытый люк на Большевистской

Колодец оградили предупреждающим знаком, но в темноте его не видно

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Очевидец поделился с НГС записью видеорегистратора

Очевидец поделился с НГС записью видеорегистратора

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Вечером во вторник, 17 ноября, в Октябрьском районе на Большевистской, 125/9 автомобилисты повредили колеса об открытый люк. Об этом НГС сообщил очевидец.

— Как мне показалось, это даже не просто открытый люк, как попало огороженный, а будто его там выпиливали. Как будто проводились ремонтные работы, — пожаловался новосибирец Сергей.

Очевидец поделился видео, на котором видно, что люк огорожен предупреждающим знаком, однако издалека в темное время суток его не видно. Дальше по Большевистской улице на обочине дороги собралось несколько автомобилей со включенными аварийными сигналами. На видео заметно, как некоторые из автомобилистов меняют колеса.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, кто несет ответственность за этот участок дороги и почему люк на нем плохо оградили.

Днем 12 ноября в Ленинском районе Новосибирска около остановки «ПКиО им. Кирова» набок перевернулась «Тойота» — очевидцы рассказали, что машина попала в люк.

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БольшевистскаяОктябрьский районоткрытый люкпробили колеса
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