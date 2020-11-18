«Как попало огороженный, будто выпиливали»: новосибирцы повредили колеса об открытый люк на Большевистской

Вечером во вторник, 17 ноября, в Октябрьском районе на Большевистской, 125/9 автомобилисты повредили колеса об открытый люк. Об этом НГС сообщил очевидец.
— Как мне показалось, это даже не просто открытый люк, как попало огороженный, а будто его там выпиливали. Как будто проводились ремонтные работы, — пожаловался новосибирец Сергей.
Очевидец поделился видео, на котором видно, что люк огорожен предупреждающим знаком, однако издалека в темное время суток его не видно. Дальше по Большевистской улице на обочине дороги собралось несколько автомобилей со включенными аварийными сигналами. На видео заметно, как некоторые из автомобилистов меняют колеса.
Автор: читатель Сергей
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, кто несет ответственность за этот участок дороги и почему люк на нем плохо оградили.
Днем 12 ноября в Ленинском районе Новосибирска около остановки «ПКиО им. Кирова» набок перевернулась «Тойота» — очевидцы рассказали, что машина попала в люк.