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Иномарка легла набок в районе парка Кирова — очевидцы обвиняют открытый люк

В ГИБДД сообщили, что обошлось без пострадавших

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В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

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Машина заехала в люк и перевернулась в Новосибирске

Днем 12 ноября в Ленинском районе Новосибирска около остановки «ПКиО им. Кирова» набок перевернулась «Тойота».

— На Станиславского, перед площадью Труда, на остановке «Сад Кирова» перевернулась иномарка. Попала в колодец и перевернулась, — написал в редакцию очевидец Александр.

Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков подтвердил информацию об аварии и сообщил, что никто не пострадал.

В мае похожая авария произошла на 2-й Станционной. Тогда водитель «Мазды» наехал на открытый люк, потерял управление над автомобилем и лёг набок.

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А в сентябре на улице Порт-Артурской перевернулся автомобиль. За рулем была пьяная женщина, которая везла двух своих дочек в школу.

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ГИБДДДТПавариядороги
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