Иномарка легла набок в районе парка Кирова — очевидцы обвиняют открытый люк

Машина заехала в люк и перевернулась в Новосибирске
Днем 12 ноября в Ленинском районе Новосибирска около остановки «ПКиО им. Кирова» набок перевернулась «Тойота».
— На Станиславского, перед площадью Труда, на остановке «Сад Кирова» перевернулась иномарка. Попала в колодец и перевернулась, — написал в редакцию очевидец Александр.
Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков подтвердил информацию об аварии и сообщил, что никто не пострадал.
В мае похожая авария произошла на 2-й Станционной. Тогда водитель «Мазды» наехал на открытый люк, потерял управление над автомобилем и лёг набок.
А в сентябре на улице Порт-Артурской перевернулся автомобиль. За рулем была пьяная женщина, которая везла двух своих дочек в школу.