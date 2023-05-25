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Обзор

Надувает как шарик: врач назвал «тихого врага» в организме, который не дает похудеть, — проверьте себя

Если вы правильно питаетесь и занимаетесь спортом, но при этом всё равно набираете вес — стоит задуматься

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Внимание стоит обратить, если жир распределяется неравномерно или постоянно мучают отеки

Внимание стоит обратить, если жир распределяется неравномерно или постоянно мучают отеки

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Если человек правильно питается, занимается спортом и соблюдают режим дня, а вес продолжает расти, это серьезный повод пройти обследование организма. Еще один неприятный симптом, которым страдают многие, — выпирающий низ живота при общей относительной стройности тела. Наши коллеги из MarieClaire узнали, где может скрываться причина этих явлений.

Наела на нервах?

По словам врача-терапевта, эндокринолога и кардиолога Алексея Жито, огромное влияние на массу нашего тела оказывает так называемый гормон стресса — кортизол. Когда его количество зашкаливает, начинает разрушаться мышечная ткань. А жир, напротив, скапливается в районе живота — это явление даже получило название «кортизоловый или гормональный живот».

Постоянный стресс провоцирует выброс кортизола, стимулирующего накопление подкожного и абдоминального жира. Зачастую в комбинации с кортизолом работают и дурные привычки — заедать стресс шоколадками, запивать алкоголем (а это калории!).

Обратите внимание на отеки, припухлые щеки, мешки под глазами, «поплывший» округлившийся овал лица. Также о проблемах с кортизолом может говорить непропорциональное накопление жировой массы: на животе — много, а на ногах и руках его почти нет. А резкий скачок веса за короткое время — это вообще обязательный повод для визита к эндокринологу.

Врач в первую очередь направит вас сдавать кровь. Как себя ведет кортизол в вашем организме, станет понятно только после того, как будут готовы результаты анализов. Вероятнее всего, потребуется оценить сразу несколько показателей: кортизол и адренокортикотропный гормон. Кроме того, врач может назначить определение кортизола из слюны и анализы мочи.

Почему еще у женщин копится жир на боках и талии

До определенного момента многим женщинам (и большинству мужчин) удается держать себя в форме за счет контроля питания, регулярных походов в спортзал и расширения общей физической активности. Но после 40 лет многие начинают отмечать, что у них преимущественно растет живот, жир концентрируется на талии, и причина тому — гормоны. Бороться с этим типом лишнего веса очень сложно, поскольку жир находится в своеобразных «жировых ловушках». Недавно мы разбирались, почему так происходит.

По происхождению избыточный вес и ожирение принято делить на два типа:

  • первичное;
  • вторичное.

Первый тип ожирения связан с перееданием, систематическим потреблением избытка калорий, которые просто не сжигаются, когда в организм поступает слишком много энергетических веществ. Проще говоря, живот растет из-за того, что кто-то слишком много кушает и мало двигается, любит сладкое, жирное, мучное.

Вторичное ожирение с пищевыми привычками не связано, набор избыточного веса развивается по другим причинам. Например, на фоне гормональных нарушений, к которым приводят заболевания эндокринной системы и ее отдельных органов. В этом случае при гормональном сбое растет живот, могут полнеть руки, плечи, лицо и т.д.

Причины накопления «гормонального жира»

Кроме постоянного стресса, о котором мы рассказали выше, выделяют еще несколько факторов накопления жира в области талии:

1. Генетическая предрасположенность. Какие гены вы получите от родителей — это загадка, своего рода лотерея природы. Если в семье все пухленькие и кругленькие, риск гораздо выше, поэтому о своем питании и активности стоит заботиться сразу, с ранних лет. Надо постараться приучить себя к здоровому питанию и спорту — это может быть довольно сложно, если в семье нет таких традиций, зато есть мнение, что «это у нас кость широкая».

2. Возрастные изменения. По мере старения мы становимся медлительнее, тормозится обмен веществ. Поэтому каждые 10 лет нужно урезать объем порций на 10%. Кроме того, надо следить за своей активностью — спортзал или активный образ жизни должны стать вашими друзьями.

Жир — это тоже эндокринный орган

Людям, которые набирают вес, важно понимать, что сама по себе жировая ткань также считается частью эндокринной системы, так как вырабатывает большое количество гормонов и принимает участие в их метаболизме. Поэтому к гормональному сбою вполне может привести простое первичное ожирение.

В данном случае схема проста: вы наедаете за зиму лишние кило. Отложившиеся на боках и животе жиры начинают производить гормоны, стимулируя «прилипание» в проблемных зонах еще больше лишних кило, даже если вы сели на диету и всё-таки выползли на прогулки по парку.

В этом случае течение ожирения рискует перейти в более серьезную стадию, а женщина или мужчина попадает в своеобразный порочный круг, начиная набирать лишний вес и из-за гормонов, и из-за проблем с питанием.

Жир на животе: какой гормон может влиять?

К накоплению излишнего жира в проблемных зонах могут приводить различные нарушения в работе эндокринной системы. Например:

  • гипотиреоз — нехватка гормонов щитовидной железы;
  • гиперкортицизм — переизбыток кортизола;
  • гипогонадизм — снижение тестостерона;
  • акромегалия — избыток гормона роста.

В зону риска также входят женщины с синдромом поликистозных яичников, который развивается при повышенном уровне мужских половых гормонов — андрогенов.

Если человек начал внезапно набирать вес, но при этом не менял ни рацион питания, ни уровень физической активности и в целом продолжает придерживаться привычного образа жизни, это повод обратиться к эндокринологу. Специалист назначит необходимые обследования, чтобы исключить гормональный сбой.

Как убрать гормональный живот?

Если ожирение вызвано заболеванием эндокринной системы, то лечить в первую очередь необходимо именно ее. После того как гормональный фон придет в норму, масса тела начнет снижаться сама собой. Разумеется, при условии, что человек не будет превышать суточную норму калорий и игнорировать физическую активность.

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