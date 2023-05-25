Надувает как шарик: врач назвал «тихого врага» в организме, который не дает похудеть, — проверьте себя

Наела на нервах?

По словам врача-терапевта, эндокринолога и кардиолога Алексея Жито, огромное влияние на массу нашего тела оказывает так называемый гормон стресса — кортизол. Когда его количество зашкаливает, начинает разрушаться мышечная ткань. А жир, напротив, скапливается в районе живота — это явление даже получило название «кортизоловый или гормональный живот».

Постоянный стресс провоцирует выброс кортизола, стимулирующего накопление подкожного и абдоминального жира. Зачастую в комбинации с кортизолом работают и дурные привычки — заедать стресс шоколадками, запивать алкоголем (а это калории!).

