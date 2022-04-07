Гормональный животик: 3 причины, почему у женщин копится жир на боках и талии

Что такое «гормональный жир»?

По происхождению избыточный вес и ожирение принято делить на два типа:



первичное;

вторичное.

Первый тип ожирения связан с перееданием, систематическим потреблением избытка калорий, которые просто не сжигаются, когда в организм поступает слишком много энергетических веществ. Проще говоря, живот растет из-за того, что кто-то слишком много кушает и мало двигается, любит сладкое, жирное, мучное.



Вторичное ожирение с пищевыми привычками не связано, набор избыточного веса развивается по другим причинам. Например, на фоне гормональных нарушений, к которым приводят заболевания эндокринной системы и ее отдельных органов. В этом случае при гормональном сбое растет живот, могут полнеть руки, плечи, лицо и т. д .

Причины накопления «гормонального жира»

Среди ключевых причин накопления ненавистного жира в области талии выделяют следующие факторы:



1. Генетическая предрасположенность. Какие гены вы получите от родителей — это загадка, своего рода лотерея природы. Если в семье все пухленькие и кругленькие, риск гораздо выше, поэтому о своем питании и активности стоит заботиться сразу, с ранних лет. Надо постараться приучить себя к здоровому питанию и спорту — это может быть довольно сложно, если в семье нет таких традиций, зато есть мнение, что «это у нас кость широкая».