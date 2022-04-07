Гормональный животик: 3 причины, почему у женщин копится жир на боках и талии

До определенного момента многим женщинам (и большинству мужчин) удается держать себя в форме за счет контроля питания, регулярных походов в спортзал и расширения общей физической активности. Но после
Это области, в которых быстрее и легче всего откладывается жирок, но вытопить его из этих областей за счет тренировок и диет крайне сложно. «Доктор Питер» вместе с Дарьей Нечаевой, эндокринологом, диетологом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, разбирался, в чём причины гормонального живота у женщин, почему у одних он появляется, у других — почти незаметен.
Что такое «гормональный жир»?
По происхождению избыточный вес и ожирение принято делить на два типа:
- первичное;
- вторичное.
Первый тип ожирения связан с перееданием, систематическим потреблением избытка калорий, которые просто не сжигаются, когда в организм поступает слишком много энергетических веществ. Проще говоря, живот растет из-за того, что кто-то слишком много кушает и мало двигается, любит сладкое, жирное, мучное.
Вторичное ожирение с пищевыми привычками не связано, набор избыточного веса развивается по другим причинам. Например, на фоне гормональных нарушений, к которым приводят заболевания эндокринной системы и ее отдельных органов. В этом случае при гормональном сбое растет живот, могут полнеть руки, плечи, лицо и
Причины накопления «гормонального жира»
Среди ключевых причин накопления ненавистного жира в области талии выделяют следующие факторы:
1. Генетическая предрасположенность. Какие гены вы получите от родителей — это загадка, своего рода лотерея природы. Если в семье все пухленькие и кругленькие, риск гораздо выше, поэтому о своем питании и активности стоит заботиться сразу, с ранних лет. Надо постараться приучить себя к здоровому питанию и спорту — это может быть довольно сложно, если в семье нет таких традиций, зато есть мнение, что «это у нас кость широкая».
2. Постоянный стресс. Он провоцирует выброс кортизола, стимулирующего накопление подкожного и абдоминального жира. Зачастую в комбинации с кортизолом работают и дурные привычки — заедать стресс шоколадками, запивать алкоголем (а это калории!). В вашем случае снимать стресс нужно в спортзале или на природе, в постели, высыпаясь.
3. Возрастные изменения. По мере старения мы становимся медлительнее, тормозится обмен веществ. Поэтому каждые
Жир — это тоже эндокринный орган
Людям, которые набирают вес, важно понимать, что сама по себе жировая ткань также считается частью эндокринной системы, так как вырабатывает большое количество гормонов и принимает участие в их метаболизме. Поэтому к гормональному сбою вполне может привести простое первичное ожирение.
В данном случае схема проста: вы наедаете за зиму лишние кило. Отложившиеся на боках и животе жиры начинают производить гормоны, стимулируя «прилипание» в проблемных зонах еще больше лишних кило, даже если вы сели на диету и все-таки выползли на прогулки по парку.
В этом случае течение ожирения рискует перейти в более серьезную стадию, а женщина или мужчина попадает в своеобразный порочный круг, начиная набирать лишний вес и из-за гормонов, и из-за проблем с питанием.
Жир на животе: какой гормон может влиять?
К накоплению излишнего жира в проблемных зонах могут приводить различные нарушения в работе эндокринной системы. Например:
- гипотиреоз — нехватка гормонов щитовидной железы;
- гиперкортицизм — переизбыток кортизола;
- гипогонадизм — снижение тестостерона;
- акромегалия — избыток гормона роста.
В зону риска также входят женщины с синдромом поликистозных яичников, который развивается при повышенном уровне мужских половых гормонов — андрогенов.
Если человек начал внезапно набирать вес, но при этом не менял ни рацион питания, ни уровень физической активности и в целом продолжает придерживаться привычного образа жизни, это повод обратиться к эндокринологу. Специалист назначит необходимые обследования, чтобы исключить гормональный сбой.
Почему чаще всего жир появляется в области живота?
Подкожная жировая клетчатка «мигрирует» в область живота, когда в организме наблюдается переизбыток кортизола — гормона стресса, вырабатываемого надпочечниками. Такой тип ожирения еще называют абдоминальным («абдомен» — по-латыни это «живот»). Набор веса в области живота считается наиболее опасным фактором с точки зрения перспективы развития сердечно-сосудистых заболеваний: инсультов и инфарктов. Именно поэтому при ожирении врачи обычно рекомендуют сдать анализы на уровень кортизола.
Как убрать гормональный живот?
Если ожирение вызвано заболеванием эндокринной системы, то лечить в первую очередь необходимо именно ее. После того как гормональный фон придет в норму, масса тела начнет снижаться сама собой. Разумеется, при условии, что человек не будет превышать суточную норму калорий и игнорировать физическую активность.